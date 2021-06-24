Воздух в столице может прогреться в четверг до 37 градусов

В московском регионе решили продлить "оранжевый" уровень опасности, объявленный ранее из-за жары. Такое заявление сделали представители Гидрометцентра.

Как отмечает источник, предупреждение будет действовать до 22:00 пятницы, 25 июня, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, в столице и области 24 июня температура может прогреться до 27 градусов тепла.

В Гидрометцентре России также отметили, что аномальная жара в российской столице продлится до конца текущей недели. Европейская часть России остается под влиянием субтропического гребня. Однако погода начнет меняться уже в ближайшие выходные.



