В Крыму объявили тревогу из-за нового шторма

В Крыму объявили тревогу из-за нового шторма
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Прогулка по набережной может стоить жизни, сообщают спасательные службы

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму. В местном МЧС сообщили, что в этот день шквал ветра может достигнуть 20 метров в секунду.

На полуострове снова ожидаются сильнейшие ливни, град и грозы. Министерство чрезвычайных ситуаций заявляет, что местным жителям необходимо еще раз проверить свои ливневые канализационные системы. При этом полуостров еще не оправился от недавнего наводнения.

"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением низменных территорий. Крайне опасно для жизни выходить на набережные, в море и в горную речную местность. Всем домовладельцам обязательно расчистить ливневую канализацию. Одна из причин подтопления Ялты – забитая ливневая канализация", – сообщил глава ГУ МЧС республики Аркадий Ожигин

Как отмечает главк регионального МЧС, в настоящее время в республике продолжаются восстановительные работы в зонах чрезвычайных ситуаций. Из-за сильнейших ливней в период с 16 по 22 июня сотни домов в Крыму оказались подтоплены. Продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры в Ялте и Приозерном. Спасательные службы эвакуируют людей, расчищают речные русла от ила и кустарника. По полуострову сооружаются временные дамбы.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что местные власти должны добиться прекращения туристического оттока из региона из-за возникшей непогоды и закрытых пляжей. По словам чиновника, за один день ялтинского "субботника", на котором работали сотни человек, город преобразился, и по его улицам уже можно спокойно гулять.

Егор МАЛКОВ

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