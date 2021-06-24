Поведение стороны обвинения в суде вызывает беспокойство защитников

Прокуратура Нидерландов вводит в заблуждение судей и участников процесса о крушении самолета МН17 в 2014 году на Украине. Об этом заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы одного из обвиняемых по этому делу, россиянина Олега Пулатова.

В ходе слушаний в четверг, 24 июня, представляющий обвинение прокурор Тейс Бергер заявил, что российский оборонный концерн "Алмаз-Антей" заменил свои прежние отчеты на новые, в которых содержится не полная информация о проведенном самой компанией расследовании.

Адвокат тен Дуссхате заявила, что все было не так. На самом деле, "Алмаз-Антей" получил предписание следственного судьи изучить и дать оценку отчетам нидерландских и бельгийских специалистов. Это было сделано. Но еще раньше российская компания представила собственный отчет о проведенном расследовании, однако прокуратура Нидерландов отказалась приобщить эти документы к делу.

По словам адвоката, такие попытки гособвинения "давать искаженную картину реальности" вызывают беспокойство, передает РИА "Новости".

Судебный процесс по делу МН17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Обвинение утверждает, что самолет был сбит ополченцами Донбасса из российского ЗРК "Бук". В списке обвиняемых трое россиян и один украинец. Их судят заочно, лишь у россиянина Олега Пулатова есть группа юристов, отстаивающих его интересы в суде.

В России отвергают все обвинения. Ранее прокуратура в Нидерландах сообщила, что приобщила к делу показания экспертов "Алмаз-Антея". При этом, как стало известно 24 июня, данные с американских спутников при рассмотрении дела учитываться не будут. Ранее появилась информация, что США отказались предъявить фотографии, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты с земли по малайзийскому "Боингу". Без этого доказательства у стороны обвинения не остается козырей.

Самолет малайзийской авиакомпании, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Все пассажиры и члены экипажа погибли. Среди них были граждане разных стран, расследование авиакатастрофы возглавили голландцы.