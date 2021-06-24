Почему в тесте на антитела до и после вакцинации нет необходимости: отвечают эксперты

Почему в тесте на антитела до и после вакцинации нет необходимости: отвечают эксперты
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Опыт США показывает, что анализы могут быть ненадежны

Американские эксперты не рекомендуют при принятии решения о вакцинации сдавать тест на антитела к коронавирусу и полагаться на них. Также нет необходимости сдавать анализы после введения препарата. 

У тех, кто хочет сделать прививку, возникает вопрос: а нужна ли она? Многие думают, что уже переболели, поэтому имеют иммунитет к коварной инфекции и не видят смысла в вакцинации. Привитые же думают о том, сработал ли препарат. 

Однако опыт США показывает, что нельзя полагаться на результаты тестов на антитела. 

"Анализы на антитела в настоящее время не рекомендуются для оценки иммунитета к COVID-19 после вакцинации или для оценки необходимости вакцинации у непривитого человека", 

рекомендуют эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США. 

Вакцину ставить необходимо вне зависимости от того, в какой форме вы переболели, потому что иммунитет сохраняется в среднем в течение не менее трех месяцев. Но такая защита не вечна. Также не изучен вопрос о том, как соотносятся иммунитет от естественного заражения и иммунитет от вакцины. 

Эксперт по инфекционным заболеваниям, исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с Washington Post согласился, добавив, что неясно, сколько антитела будут защищать, поэтому вакцинация в этом вопросе имеет решающее значение. 

Также вакцина может быть более мощным иммуногеном, чем иммунитет от самого вируса, предлагая лучшую защиту от него, считает эксперт.

В управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США добавили, что даже наличие антител не означает, что у вас есть определенный уровень иммунитета или защиты от вируса. 

После получения вакцины тест делать тоже нецелесообразно. Согласно исследованиям, даже если вам ввели препарат, это не значит что у вас будет положительный результат теста на антитела. 

Дело в том, что коммерческие тесты на антитела, возможно, не будут искать те, которые вызывает вакцина.

"На самом деле это имеет очень слабую корреляцию. У многих людей тест на антитела будет отрицательным, и это не значит, что вакцина не сработала",  

– объяснил Мерфи. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Умышленная провокация: британский журналист раскрыл подоплеку инцидента с эсминцем

Лондон специально отправил корабль в наши воды

Проведем состязание самбистов на корабле: Путин с юмором отреагировал на инцидент с эсминцем

Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей