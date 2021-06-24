Опыт США показывает, что анализы могут быть ненадежны

Американские эксперты не рекомендуют при принятии решения о вакцинации сдавать тест на антитела к коронавирусу и полагаться на них. Также нет необходимости сдавать анализы после введения препарата.

У тех, кто хочет сделать прививку, возникает вопрос: а нужна ли она? Многие думают, что уже переболели, поэтому имеют иммунитет к коварной инфекции и не видят смысла в вакцинации. Привитые же думают о том, сработал ли препарат.

Однако опыт США показывает, что нельзя полагаться на результаты тестов на антитела.

"Анализы на антитела в настоящее время не рекомендуются для оценки иммунитета к COVID-19 после вакцинации или для оценки необходимости вакцинации у непривитого человека",

– рекомендуют эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Вакцину ставить необходимо вне зависимости от того, в какой форме вы переболели, потому что иммунитет сохраняется в среднем в течение не менее трех месяцев. Но такая защита не вечна. Также не изучен вопрос о том, как соотносятся иммунитет от естественного заражения и иммунитет от вакцины.

Эксперт по инфекционным заболеваниям, исполнительный директор Института глобального здравоохранения и профессор медицины и биомедицинской инженерии Северо-Западного университета в Чикаго Роб Мерфи в беседе с Washington Post согласился, добавив, что неясно, сколько антитела будут защищать, поэтому вакцинация в этом вопросе имеет решающее значение.

Также вакцина может быть более мощным иммуногеном, чем иммунитет от самого вируса, предлагая лучшую защиту от него, считает эксперт.

В управлении по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США добавили, что даже наличие антител не означает, что у вас есть определенный уровень иммунитета или защиты от вируса.

После получения вакцины тест делать тоже нецелесообразно. Согласно исследованиям, даже если вам ввели препарат, это не значит что у вас будет положительный результат теста на антитела.

Дело в том, что коммерческие тесты на антитела, возможно, не будут искать те, которые вызывает вакцина.

"На самом деле это имеет очень слабую корреляцию. У многих людей тест на антитела будет отрицательным, и это не значит, что вакцина не сработала",

– объяснил Мерфи.



