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Надеяться на похолодание до конца недели в столичном регионе не приходится – по прогнозу Гидрометцентра, небольшие изменения начнутся лишь в выходные.
Как пишет РИА "Новости", первые дожди после зноя ожидаются в следующий вторник. После них температура должна упасть до 22-27 °C.
Сейчас, как отмечает МИР24, европейская часть России переживает сильную жару. В некоторых регионах температура выше нормы на 10 °C.
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