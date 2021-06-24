Жара скоро спадет: москвичам озвучили сроки

Осталось потерпеть несколько дней

Надеяться на похолодание до конца недели в столичном регионе не приходится – по прогнозу Гидрометцентра, небольшие изменения начнутся лишь в выходные. 

Как пишет РИА "Новости", первые дожди после зноя ожидаются в следующий вторник. После них температура должна упасть до 22-27 °C. 

Сейчас, как отмечает МИР24, европейская часть России переживает сильную жару. В некоторых регионах температура выше нормы на 10 °C.

Роман ИГНАТОВ

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