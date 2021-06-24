Выглядит как провокация: почему план США по выводу наемников из Ливии обречен на провал

Комментарий члена Экспертного совета организации "Офицеры России" Александра Перенджиева

Предложение Госдепа США убрать иностранных наемников из Ливии практически нереализуемо, поскольку между странами отсутствует взаимодоверие, необходимое как для признания присутствия сил, так и механизма контроля вывода.

Такими словами доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о согласии РФ и Турции обсудить вывод военизированных подразделений из североафриканской страны.

"Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть", – сказал эксперт.

Так, в Госдепе США заявили, что якобы в Ливии есть бойцы "ЧВК Вагнера", и для сохранения режима прекращения огня предложили "взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить их в самолет и увезти куда-нибудь", принуждая открыто признать их наличие. Однако ни одна из сторон не объявит о выводе хотя бы одного человека, осознавая последствия такого признания. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, что подтверждает провокационный мотив выступления американского чиновника.

При этом, по словам эксперта, ссылаться на данные разведок не всегда правильно. Если противоположенной стороне привести четкие примеры и данные, именно на основании разведывательных, то это может закончится сдачей собственных информаторов.

"Здесь, конечно, должна быть обозначена форма контроля взаимная. Все это очень проблематично и начиная с признания, и заканчивая механизмами взаимного контроля, чтобы убедиться в действительности вывода. Для того, чтобы договориться, надо сначала большую работу сделать в вопросе выработки взаимодоверия", — разъяснил Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что такие механизмы в чем-то наработаны, но все это из сферы именно взаимодействия иностранных спецслужб.

"В более скрытой форме все происходит, а не открытой, публичной", – подчеркнул Александр Перенджиев.

Таким образом заявленный "план" США, на словах выглядящий довольно просто, при реализации непременно натолкнется на непреодолимые трудности. Но, очевидно, Госдеп понимал провальность своего предложения, а целью изначально была провокация.