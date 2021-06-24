Выглядит как провокация: почему план США по выводу наемников из Ливии обречен на провал

Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Предложение Госдепа США убрать иностранных наемников из Ливии практически нереализуемо, поскольку между странами отсутствует взаимодоверие, необходимое как для признания присутствия сил, так и механизма контроля вывода.
Такими словами доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета организации "Офицеры России" Александр Перенджиев прокомментировал заявление высокопоставленного представителя администрации США о согласии РФ и Турции обсудить вывод военизированных подразделений из североафриканской страны.
"Есть проблема, потому что никто не говорит ни о каких наемниках, не признает, что там они есть. В любом случае, каждая сторона упрекает другую в том, что наемники есть", – сказал эксперт.
Так, в Госдепе США заявили, что якобы в Ливии есть бойцы "ЧВК Вагнера", и для сохранения режима прекращения огня предложили "взять 300 сирийцев с одной стороны и 300 сирийцев с другой, посадить их в самолет и увезти куда-нибудь", принуждая открыто признать их наличие. Однако ни одна из сторон не объявит о выводе хотя бы одного человека, осознавая последствия такого признания. Это прекрасно понимают и в Вашингтоне, что подтверждает провокационный мотив выступления американского чиновника.
При этом, по словам эксперта, ссылаться на данные разведок не всегда правильно. Если противоположенной стороне привести четкие примеры и данные, именно на основании разведывательных, то это может закончится сдачей собственных информаторов.
"Здесь, конечно, должна быть обозначена форма контроля взаимная. Все это очень проблематично и начиная с признания, и заканчивая механизмами взаимного контроля, чтобы убедиться в действительности вывода. Для того, чтобы договориться, надо сначала большую работу сделать в вопросе выработки взаимодоверия", — разъяснил Александр Перенджиев.
Эксперт отметил, что такие механизмы в чем-то наработаны, но все это из сферы именно взаимодействия иностранных спецслужб.
"В более скрытой форме все происходит, а не открытой, публичной", – подчеркнул Александр Перенджиев.
Таким образом заявленный "план" США, на словах выглядящий довольно просто, при реализации непременно натолкнется на непреодолимые трудности. Но, очевидно, Госдеп понимал провальность своего предложения, а целью изначально была провокация.
Лондон специально отправил корабль в наши воды
Глава государства поддержал идею продемонстрировать ловкость наших бойцов