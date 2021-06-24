В региионе объявили новые правила для въезда

Многие россияне решили отказаться от отдыха на курортах Краснодарского края. В Ассоциации туроператоров России заявили, что после объявления о новых ограничениях был зафиксирован "шквал" запросов на аннулирование путевок.

В беседе с РИА "Новости" глава ассоциации Майя Ломидзе отметила, что количество запросов возросло буквально через полчаса. Туристы, которые готовились к отдыху, были крайне недовольны происходящим. Она отметила, что пока до конца не понятно, как будут проверять наличие необходимых документов – коснется ли это только отелей или затронет еще и частный сектор.

Напомним, в Краснодарском крае с 1 июля все въезжающие будут обязаны предоставить ПЦР-тесты, подтверждающие отсутствие коронавируса, либо справку о пройденной вакцинации, указывает URA.RU.