Россияне поддержат ведущую политическую силу

Секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совфеда Андрей Турчак заявил, что партия находится в полной готовности к предстоящим выборам. Сенатор убежден, что существенная доля россиян поддержат эту политическую силу в единый день голосования.



Турчак подчеркнул, что партия имеет все инструменты для того, чтобы продемонстрировать свое лидерство на предстоящих выборах. Сенатор не сомневается в успехе политической силы. Он напомнил, что парламентарии подготовили программу, которая отражает интересы каждого гражданина России. Более того, в их рядах есть мощная пятерка лидеров, предложенная российским президентом. Помимо этого, было проведено масштабное и открытое предварительное голосование по кандидатам.

Также единороссы являются единственной партией, которая регулярно отчитывается перед избирателями об успехах, которые удается достичь путем слаженной работы представителей этой политической силы. Уже пять лет парламентарии открыто рассказывают россиянам о своей деятельности и проблемах, с которыми приходится сталкиваться.

Турчак особо подчеркнул, что правящая партия всегда несет ответственность не только за позитивные перемены в жизни россиян, но и за сферы, в которых пока не удалось добиться нужного прогресса.

Партия ставит перед собой реальные задачи и прикладывает максимальные усилия для их реализации. Секретарь генсовета политсилы считает, что грядущий выборный процесс будет сложным. Большое влияние на мироощущение граждан оказала мировая эпидемия COVID-19. Эти факторы нужно учесть и постараться создать для россиян максимально комфортные условия.

Напомним, на состоявшемся 19 июня съезде единороссов были выдвинуты более 600 кандидатов от партии на выборы в Государственную думу.