Будет как новенький: как почистить ковер с помощью таблетки для посудомоечной машины

Будет как новенький: как почистить ковер с помощью таблетки для посудомоечной машины
Фото: pixabay.com
Таким способом можно удалить даже въевшиеся пятна

Чистка ковра – дело непростое. Не всегда удается привести в нормальный вид в домашних условиях, не помогают даже специальные средства. Однако сделать ковер вновь чистым и мягким можно с помощью всего одной таблетки для посудомоечной машины. 

Порядок чистки ковра

Для уборки понадобится горячая вода – около 3 литров. В ней нужно растворить 1 таблетку для посудомоечной машины. Если на ковре есть въевшиеся пятна, можно добавить 2 столовых ложки нашатырного спирта. В том случае, если у вас большой ковер, воду придется менять 2-3 раза. 

В том случае, если средство плохо пенится, можно добавить немного хозяйственного мыла или средства для мыться посуды. Это облегчит уборку, щетка будет гораздо легче скользить, а пена проникать глубже. 

Щетку нужно смочить в воде и начать уборку. Ковер начнет светлеть почти сразу. По особенно загрязненным участкам можно пройтись дважды. 

Когда чистка закончена, обязательно возьмите чистую воду и пройдитесь по ковру чистой щеткой без средства. Это нужно для того, чтобы поднять ворс и убрать с него излишки раствора. Кстати, если хотите, чтобы ворс блестел, добавьте в воду немного уксуса, который заодно избавит вас от посторонних запахов. 

После можно насухо вытереть ковер сухой и чистой салфеткой. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как вернуть подоконникам прежнюю белизну. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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