"Единая Россия" поможет дольщикам взыскать деньги с недобросовестных застройщиков

"Единая Россия" поможет дольщикам взыскать деньги с недобросовестных застройщиков
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Члены партии нашли способ ускорить достройку проблемных домов

"Единая Россия" примет участие в создании механизма возмещения средств c недобросовестных застройщиков.

Руководитель рабочей группы партии, депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что на данный момент государство берет на себя обязательство за счет средств регионального и федерального бюджетов помочь восстановить права обманутых граждан. Только за минувший год около 40 тысяч россиян получили компенсации и решения о достройке.

Парламентарий указал на необходимость внесения изменений в законодательство, в частности в Уголовно-процессуальный кодекс. Эта мера поспособствует более эффективному выполнению работы и позволит снизить влияние на бюджет. 

Гендиректор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев добавил, что так как фонд не был признан потерпевшим ни по одному делу, поэтому не может претендовать на возмещение. В том случае, если бы это произошло, организация смогла бы взыскивать убытки, а полученные средства направлять на защиту потерпевших. 

Якубовский также уточнил, что контролировать процесс взыскания средств можно с помощью депутатских запросов, но этой меры недостаточно. Так, на минувшей неделе были направлены обращения генеральному прокурору, где упоминаются недобросовестные застройщики Иркутской и Новосибирской областей, а также Башкирии.

"На регулярной основе даем консультации и разработали типовые формы обращений в помощь пострадавшим гражданам",

– подчеркнул депутат.  

Чтобы усовершенствовать механизм, в скором времени состоится  совместное заседание Рабочей группы "Единой России", Фонда защиты прав дольщиков и Ассоциации юристов России, в ходе которого обсудят предложения по законодательным изменениям и по организации совместных вебинаров для дольщиков. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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