Полуостров не останавливается в развитии даже в условиях санкций, считают иностранцы

Крым является законной частью Российской Федерации. Такое заявление сделал Пламен Милетков, глава делегации Болгарии, прибывшей с официальным визитом на полуостров.

По информации источника, делегация, в которую вошли 13 человек, приехала в Крым, где примет участие в форуме "Розафест", посвященный болгарской культуре.

Как отметил Милетков, выбор жителей Крыма, сделанный в 2014 году, был самостоятельным, а референдум о вхождении полуострова в состав РФ являлся легитимной процедурой. По его словам, каждый визит делегатов способствует пониманию всей ситуации с Крымом среди болгар.

Милетков также заявил о ряде неудобств, которые вызваны санкционными мерами против Крыма. Из-за внешнего давления перелет занимает длительное время, границы закрыты, у делегатов также нет возможности пользоваться банковскими картами и телефонами.

Однако, полагает лидер болгарских делегатов, сам полуостров не останавливается в развитии, несмотря на санкционные меры. Крым смог приспособиться к текущим условиям и постоянно преображается, на улицах ходят люди, уверенные в завтрашнем дне, передает РИА "Новости". Экономические ограничения Запада, введенные против крымчан, полагает Милетков, лишены состоятельности.

Ранее Крымский футбольный Союз предложил организовать товарищеский матч между сборными России и Украины. По мнению главы организации Юрия Ветоха, нет смысла приобщать спортивный мир к политике, оценить потенциал каждой команды и сравнить их игру можно только на поле. Крым же, заявил руководитель КФС, будет только рад принять у себя спортсменов из Незалежной.