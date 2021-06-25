О тех святых, кому молиться во второй месяц лета – в материале от "Утро.ру"

В июле православные будут отмечать два основных церковных праздника – Рождество Иоанна Предтечи и день святых апостолов Петра и Павла. Кроме того, до 11 июля верующие соблюдают Петров пост.

1 июля

Четвертый день Петрова поста. В четверг чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

2 июля

В этот день вспоминают преподобного Варлаама Хутынского, апостола Иуду Иаковлева и святителя Иова – патриарха Московского и всея России.

3 июля

В субботу принято вспоминать священномученика Мефодия и благоверного князя Глеба Владимирского. В этот день состоялось перенесение мощей святителя Гурия.

4 июля

Православные чтят мученика Иулиана Тарсийского и священномученика Терентия. Обретение мощей преподобного Максима Грека.

5 июля

В этот день молятся священномученику Евсевию, епископу Самосатскому.

6 июля

6 июля необходимо молиться у Владимирской иконы Божией Матери. Христиане празднуют второе перенесение мощей святителя Германа.

7 июля

В этот день отмечается Рождество Иоанна Предтечи. Праздник посвящен появлению на свет крестителя Иисуса Христа.

8 июля

В четверг чтят память муромских чудотворцев Петра и Февронии.

9 июля

В пятницу вспоминают святителя Дионисия, который был архиепископом в Суздале. Обретение мощей преподобного Тихона Луховского.

10 июля

День памяти преподобного Сампсона Странноприимца.

11 июля

Православные молятся у иконы Божией Матери под названием "Троеручица". Последний день Петрова поста.

12 июля

День святых апостолов Петра и Павла. В понедельник принято собираться в кругу родных и близких. Рыбаки молятся святому Петру, прося его о хорошем улове.

13 июля

Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.

14 июля

День чествования святых братьев Космы и Дамиана, которых замучил римский император Карин.

15 июля

День памяти святого Фотия – Киевского митрополита, поспособствовавшего восстановлению единства Русской Церкви.

16 июля

В этот день вспоминают мученика Иакинфа Римского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия, а также преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских.

17 июля

Православные чтят память иконописца Андрея Рублева, благоверного князя Андрея Боголюбского, святителя Андрея Критского и преподобной Марфы Антиохийской.

18 июля

Празднуется обретение святых мощей Радонежского игумена Сергия.

19 июля

Собор Радонежских святых. В этот день вспоминают монаха-отшельника Сисоя Великого и Сисоя – Печерского схимника.

20 июля

Принято молиться преподобным Евфросинии и Акакию Синайскому, а также мученице Кириакии (Неделы) Никомидийской.

21 июля

В этот день в 1579 году произошло явление чудотворной иконы Божией Матери в городе Казани.

22 июля

День памяти священномучеников Панкратия и Кирилла, а также святителя Феодора.

23 июля

В этот день вспоминают преподобных Антония Киево-Печерского и Силуана, схимника Печерского.

24 июля

День памяти супруги великого князя Киевского Игоря Ольги.

25 июля

В воскресенье чтят мучеников Прокла и Илария, а также преподобных Михаила Малеина и Арсения Новгородского.

26 июля

Праздник посвящен Архангелу Гавриилу, который принес Деве Марии новость о рождении от Нее Спасителя.

27 июля

День памяти преподобных Стефана Махрищского и Никодима Святогорца.

28 июля

Церковь вспоминает крестителя Руси Владимира Красное Солнышко.

29 июля

В этот день нужно молиться священномученику Афиногену и 10 его ученикам.

30 июля

День памяти великомученицы Марины Антиохийской, преподобных Иринарха Соловецкого и Леонида Устьнедумского.

31 июля

День чествования мучеников Емилиана Доростольского и Иакинфа Амастридского.