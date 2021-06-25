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В июле православные будут отмечать два основных церковных праздника – Рождество Иоанна Предтечи и день святых апостолов Петра и Павла. Кроме того, до 11 июля верующие соблюдают Петров пост.
1 июля
Четвертый день Петрова поста. В четверг чтят память мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
2 июля
В этот день вспоминают преподобного Варлаама Хутынского, апостола Иуду Иаковлева и святителя Иова – патриарха Московского и всея России.
3 июля
В субботу принято вспоминать священномученика Мефодия и благоверного князя Глеба Владимирского. В этот день состоялось перенесение мощей святителя Гурия.
4 июля
Православные чтят мученика Иулиана Тарсийского и священномученика Терентия. Обретение мощей преподобного Максима Грека.
5 июля
В этот день молятся священномученику Евсевию, епископу Самосатскому.
6 июля
6 июля необходимо молиться у Владимирской иконы Божией Матери. Христиане празднуют второе перенесение мощей святителя Германа.
7 июля
В этот день отмечается Рождество Иоанна Предтечи. Праздник посвящен появлению на свет крестителя Иисуса Христа.
8 июля
В четверг чтят память муромских чудотворцев Петра и Февронии.
9 июля
В пятницу вспоминают святителя Дионисия, который был архиепископом в Суздале. Обретение мощей преподобного Тихона Луховского.
10 июля
День памяти преподобного Сампсона Странноприимца.
11 июля
Православные молятся у иконы Божией Матери под названием "Троеручица". Последний день Петрова поста.
12 июля
День святых апостолов Петра и Павла. В понедельник принято собираться в кругу родных и близких. Рыбаки молятся святому Петру, прося его о хорошем улове.
13 июля
Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.
14 июля
День чествования святых братьев Космы и Дамиана, которых замучил римский император Карин.
15 июля
День памяти святого Фотия – Киевского митрополита, поспособствовавшего восстановлению единства Русской Церкви.
16 июля
В этот день вспоминают мученика Иакинфа Римского, благоверных князей Василия и Константина Ярославских, святителя Василия, а также преподобных Иоанна и Лонгина Яренгских.
17 июля
Православные чтят память иконописца Андрея Рублева, благоверного князя Андрея Боголюбского, святителя Андрея Критского и преподобной Марфы Антиохийской.
18 июля
Празднуется обретение святых мощей Радонежского игумена Сергия.
19 июля
Собор Радонежских святых. В этот день вспоминают монаха-отшельника Сисоя Великого и Сисоя – Печерского схимника.
20 июля
Принято молиться преподобным Евфросинии и Акакию Синайскому, а также мученице Кириакии (Неделы) Никомидийской.
21 июля
В этот день в 1579 году произошло явление чудотворной иконы Божией Матери в городе Казани.
22 июля
День памяти священномучеников Панкратия и Кирилла, а также святителя Феодора.
23 июля
В этот день вспоминают преподобных Антония Киево-Печерского и Силуана, схимника Печерского.
24 июля
День памяти супруги великого князя Киевского Игоря Ольги.
25 июля
В воскресенье чтят мучеников Прокла и Илария, а также преподобных Михаила Малеина и Арсения Новгородского.
26 июля
Праздник посвящен Архангелу Гавриилу, который принес Деве Марии новость о рождении от Нее Спасителя.
27 июля
День памяти преподобных Стефана Махрищского и Никодима Святогорца.
28 июля
Церковь вспоминает крестителя Руси Владимира Красное Солнышко.
29 июля
В этот день нужно молиться священномученику Афиногену и 10 его ученикам.
30 июля
День памяти великомученицы Марины Антиохийской, преподобных Иринарха Соловецкого и Леонида Устьнедумского.
31 июля
День чествования мучеников Емилиана Доростольского и Иакинфа Амастридского.
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