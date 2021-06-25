Соблюдение всех нюансов поможет спасти посадки от увядания

Жара – неблагоприятное время не только для огородников, но и для посадок. Уход за растениями в такую погоду отличается от ухода, к которому прибегают при нормальных погодных условиях. Расскажем, как спасти культуры от зноя.

1. В жаркую погоду растения может спасти правильно организованная теплица. В ней должны быть специальные форточки, которые обеспечат циркуляцию воздуха. Также важно иметь возможность притенить посадки. Это можно сделать с помощью материала под названием "спанбонд".

2. Лучше всего обеспечить капельный полив растений. Данная система может работать на протяжении всего дня. Альтернативой может стать полив культуры только утром – до 8-9 часов.

3. Желательно отнести в теплицу около десяти ведер с водой. Испарения позволят снизить температуру воздуха внутри сооружения.

4. В жару ни в коем случае нельзя вносить удобрения на основе азота, дрожжей, нашатырного спирта и марганцовки. Все перечисленные средства навредят растениям. Также откажитесь от травяного настоя.

5. Чтобы помочь посадкам, полейте тропинки в теплице холодной водой. Этот метод тоже способствует снижению температуры в парнике.

6. Не стоит заниматься прополкой сорняков, когда на улице стоит жара. Это станет большим стрессом для растений, ведь могут быть повреждены их корни. Кстати, сорные травы способны сослужить хорошую службу, заслонив собой посадки от палящего солнца.

7. Обязательно мульчируйте грядки. Отличным вариантом считается солома. Созданная прослойка сохранит прохладу и не даст влаге быстро испариться.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, как спасти клубнику от жары.