Урожай вырастет в два раза: как правильно подвязывать томаты

Урожай вырастет в два раза: как правильно подвязывать томаты
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Самый важный момент - рассчитать место, где должна находиться лента

Каждый огородник мечтает вырастить хороший урожай помидоров. Однако за этим растением нужен правильный уход, чтобы добиться крупных и сладких плодов. Полив, освещение и подкормки – это далеко не все факторы, которые влияют на будущие овощи. Собрать маленькое количество томатов за сезон можно, допустив всего одну ошибку – неправильно подвязав кустики.

Как правильно подвязывать томаты

Некоторые садоводы считают, что лишиться богатого урожая можно, если подвязывать помидоры веревками. Поэтому стоит забыть о любых типах нитей. Лучше формировать кусты тряпичными лентами шириной в пять сантиметров, которые перед процедурой важно смочить в подсолнечном масле, чтобы они не травмировали стебли. 

Растение нужно разделить на три части, снизу отсчитать две трети – это и есть идеальное место для подвязки. Если немного промахнуться, то можно потерять помидоры. Однако не стоит затягивать слишком туго. Между тряпкой и стеблем должно оставаться небольшое расстояние, чтобы растение продолжало правильно функционировать и развиваться. 

Подвязывать же растения нужно, когда у помидоров уже выросло около 10 листьев, а стебель в ширину стал один сантиметр. 

Ранее "Утро.ру" делилось другими способами подвязки томатов, а также рассказывало, чем подкармливать растения, чтобы увеличить урожай. 

Полина ИВАНОВА

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