В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% непривившихся сотрудников

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Столичные работодатели получили предписание перевести с понедельника, 28 июня, на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Важно, что на дистанционный режим должны быть переведены все работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Исключения составляют лица, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для предприятия или организации.
За нарушение предписания о переводе на удаленку трети коллектива работодателям грозит административная ответственность.
При этом граждане, получившие сертификат о вакцинации, могут продолжать работать в прежнем режиме. На них распоряжение столичных властей не распространяется.
Ранее было объявлено, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код, удостоверяющий, что человек вакцинирован от коронавируса, имеет иммунитет после перенесенной болезни, или недавно сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат.
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