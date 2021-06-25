В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% непривившихся сотрудников

В Москве вводится дистанционный режим работы для 30% непривившихся сотрудников
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы /АГН Москва
В городе принимают дополнительные меры против распространения эпидемии коронавируса

Столичные работодатели получили предписание перевести с понедельника, 28 июня, на удаленную работу не менее 30% сотрудников. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Важно, что на дистанционный режим должны быть переведены все работники старше 65 лет и имеющие хронические заболевания. Исключения составляют лица, чье присутствие на рабочем месте является критически важным для предприятия или организации.

За нарушение предписания о переводе на удаленку трети коллектива работодателям грозит административная ответственность.

При этом граждане, получившие сертификат о вакцинации, могут продолжать работать в прежнем режиме. На них распоряжение столичных властей не распространяется.

Ранее было объявлено, что с 28 июня при посещении кафе и ресторанов Москвы потребуется предъявить на QR-код, удостоверяющий, что человек вакцинирован от коронавируса, имеет иммунитет после перенесенной болезни, или недавно сдал ПЦР-тест и получил отрицательный результат.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость264761
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Давно пора применить строгость за отказ вакцинирования. Еще большим стимулом будет принятие решения о платном лечении таких лиц.
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