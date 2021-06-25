Политик попытался привлечь внимание к проблемам граждан Незалежной

Бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко устроил феерическое шоу в эфире шоу "Прямым текстом" с Юрием Луценко.

Политик пришел в студию "5 канала", взяв с собой одежду: футболки, трусы и носки. Ляшко выступил с резкой критикой украинской власти, обвинив правительство во главе с Владимиром Зеленским в том, что они никак не могут "наесться", заставляя тем самым обычных граждан снимать с себя последние вещи, чтобы хоть как-то заплатить по заоблачным счетам.

Стремясь привлечь внимание к проблемам общества, экс-депутат Рады предложил запустить флешмоб, суть которого заключается в том, чтобы снять с себя футболку, носки и трусы, а затем отправить эти вещи работающим в правительстве.

"Пусть "зеленая" власть подавится вонючими носками и трусами",

– призвал украинцев Ляшко.

Ведущий программы не растерялся и предложил своему гостю показать принцип действия на личном примере. Тогда политик начал раздеваться, пошутив, что хоть на нем не последняя рубашка, но он с удовольствием ее снимет.

Когда Ляшко разделся, он начал предлагать людям за кадрам поступить таким же образом. Тут уже не выдержал Луценко, который потребовал прекратить шоу, а после попросил вернуться к обсуждению других вопросов в более привычном для всех формате.

Ранее украинские депутаты передрались на заседании во время обсуждения очередного законопроекта.