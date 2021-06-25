Единое хранилище данных Москвы рекомендовано к использованию в регионах России и других странах

Единое хранилище данных Москвы рекомендовано к использованию в регионах России и других странах
Фото: www.mos.ru
Эффективное управление сегодня требует инновационного подхода и применения современных технологий

Единое хранилище данных, разработанное специалистами Аналитического центра департамента экономической политики и развития Москвы, получило высокую оценку экспертов ООН. По мнению международных специалистов, проект может быть успешно реализован всеми городами и организациями в мире, заинтересованными в устойчивом развитии.

В рамках конкурса передовых практик для достижения Целей устойчивого развития "Устойчивые города и населенные пункты" ООН выделила 148 лучших проектов, три из которых предложены российскими специалистами. Все они рекомендованы к широкому применению, поскольку доказали свою эффективность.

"Система востребована во всех сферах городского хозяйства и постоянно расширяется, помогая как самим властям Москвы, так и бизнесу, работающему в столице, эффективно решать управленческие задачи. Эта система открывает доступ к постоянно обновляющимся данным по всем отраслям и направлениям, что помогает обеспечить открытость и предсказуемость происходящего в городе",

рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

Проект ЕХД московские аналитики создали и запустили по запросу руководства столицы в 2014 году. По сути, это онлайн-база практически всех статистических данных о Москве и регионах РФ, куда поступает и оперативно обновляется информация из разных источников. Благодаря современным инструментам эти сведения можно не только очень быстро просмотреть, но и провести сравнительный анализ. При этом сопоставлять можно данные как во временном разрезе, так и региональном, работая с разными источниками в одном интерфейсе. Причем для наглядности в системе предусмотрены различные способы визуализации.

По оценке генерального директора консалтингового агентства "УправКом", экономиста Ильи Быковникова, ЕХД – это уникальный инструмент, крайне необходимый для использования во всех сферах.

"На сегодняшний день любое управленческое решение базируется, прежде всего, на анализе исходных данных. Без учета текущего состояния дел и прогноза, основанного на реальных фактах, невозможно принять качественное решение, тем более долгосрочного стратегического характера. Поэтому своевременное обеспечение данными – это большое благо для любой управленческой системы",

– пояснил эксперт в беседе с "Утро", особо указав, что ЕХД – это не просто онлайн-платформа, это облачный сервис, куда поступает информация напрямую из источника. То есть передача данных полностью автоматизирована, участия человека в процессе не требуется. Это дает дополнительную гарантию достоверности сведений, хранящихся в ЕХД.

На сегодняшний день в системе содержатся более 10 тысяч показателей из 20 с лишним официальных источников. Туда поступает информация от Росстата, Федеральной налоговой службы, МВД, МЧС, Росреестра, ФТС, Центрального банка России, Минфина России, Казначейства и т.д. Обновление данных идет в режиме реального времени, соответственно, их не требуется уточнять и перепроверять "на свежесть". Таким образом, обращение к ЕХД существенно сокращает сроки подготовки аналитических справок, документов или обоснований программ развития.

Работать с Единым хранилищем так же просто, как с открытыми источниками. То есть не нужно писать официальные запросы в ведомства и ждать, пока там ответят. Все сведения можно извлечь самостоятельно: нужны данные по энергопотреблению в Москве в I квартале 2021 года – пожалуйста; в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – без проблем; сравнить изменение показателей с другими с регионами – проще простого. Аналогично можно провести анализ по расходам/доходам бюджетов, по объемам торговли, по средней заработной плате медиков и проч. 

ЕХД – далеко не первый успешный IT-проект столицы. По мнению Ильи Быковникова, лидерству Москвы в сфере внедрения инновационных разработок есть логичное объяснение. Городские власти в последние годы последовательно вкладываются в инновационное развитие. Причем используют механизмы гибкого планирования бюджета, когда возможно перераспределение ресурсов, если, например, тот или иной проект станет неактуальным в силу появления новых технологий.

Это, кстати, дает основание опровергнуть укоренившуюся в обществе мысль, что передовые технологии – это удел не государственных, а коммерческих структур. По оценке специалиста по кибербезопасности Алексея Курочкина, большое значение для успешного внедрения новых технологий на благо города и его жителей играет готовность московских властей довериться молодым специалистам и не держаться за привычные схемы.

Фото: Сергей Киселев /АГН Москва

Хотелось бы, конечно, чтобы такой сервис был доступен и российским регионам. Москва, со своей стороны, готова делиться опытом и наработками. Сама платформа ЕХД разрабатывалась с тем расчетом, что в будущем сможет дополняться и масштабироваться. Шаги в этом направлении уже делаются. В марте 2021 года состоялась презентация Единого хранилища данных на платформе Агентства стратегических инициатив для 50 российских регионов, где ЕХД было представлено в качестве передовой практики городского развития.

Еще ранее, в 2020 г., создатели платформы запустили англоязычную версию, благодаря чему упростился доступ к статистическим данным для работы и исследований для зарубежных экспертов и партнеров. Тот факт, что Единое хранилище данных попало в рейтинг мировых практик ООН, доказывает, что специалисты Аналитического центра при правительстве Москвы смогли создать качественный и востребованный продукт мирового уровня.

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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