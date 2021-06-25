Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

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Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом нового этапа в их жизни.
Президент России пожелал школьникам удачи при поступлении в вузы, а также в дальнейшей учебе, работе.
"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремлённость – у вас, не сомневаюсь, есть",
– добавил Владимир Владимирович.
Президент также отметил, что в России растет количество интересных проектов и площадок, которые помогают молодежи найти свое истинное призвание, развиваться и достичь профессиональных высот в самых разных специальностях и направлениях.
При этом проекты предназначены не только для тех, кто после окончания школы поступает в вуз, но и для тех, кто получает образование в колледжах и техникумах.
Путин пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, реализовывать свои таланты и никогда останавливаться на достигнутом.
"Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие годы вперед, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся",
– подчеркнул президент, добавив, что он верит в талант, энергию и доброту школьников, которым под силу покорить любые вершины.
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