Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы

Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент обратился к школьникам с напутственными словами

Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом нового этапа в их жизни. 

Президент России пожелал школьникам удачи при поступлении в вузы, а также в дальнейшей учебе, работе.

"Перед вами, перед всем молодым поколением России сейчас огромное пространство возможностей, динамичный, увлекательный мир, где можно добиться очень многого. Все, что для этого нужно, – энергия, настойчивость, целеустремлённость – у вас, не сомневаюсь, есть",

– добавил Владимир Владимирович. 

Президент также отметил, что в России растет количество интересных проектов и площадок, которые помогают молодежи найти свое истинное призвание, развиваться и достичь профессиональных высот в самых разных специальностях и направлениях. 

При этом проекты предназначены не только для тех, кто после окончания школы поступает в вуз, но и для тех, кто получает образование в колледжах и техникумах. 

Путин пожелал выпускникам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед ними, реализовывать свои таланты и никогда останавливаться на достигнутом. 

"Хочу, чтобы вы знали: предстоящие победы, достижения каждого из вас – а они непременно будут – это успех всей нашей страны, ее развитие на долгие годы вперед, продолжение тех великих, славных традиций, которыми мы все по праву гордимся", 

– подчеркнул президент, добавив, что он верит в талант, энергию и доброту школьников, которым под силу покорить любые вершины. 

Источник: Официальный сайт Президента России
Юлия МИХАЙЛОВА

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