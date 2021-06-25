Мой любимый район: деловую программу выставки «Город: детали» посвятят локальным городским проектам

Мой любимый район: деловую программу выставки «Город: детали» посвятят локальным городским проектам
Фото: Пресс-служба
Выставка пройдет в онлайн-формате

В этом году Международная выставка "Город: детали" пройдет в новом онлайн-формате с 26 июня по 4 июля 2021 года на официальном сайте.

Посещение экспозиции – это прогулка по большому виртуальному парку. Цифровое выставочное пространство разработано с использованием игрового программного обеспечения. Все экспонаты – 3D-модели с обзором 360 градусов и возможностью рассмотреть детали. Всего будет представлено более 500 объектов от производителей из разных стран и регионов России. Также гостей ждут мастер-классы и деловая программа. И тоже в формате онлайн.

В течение шести дней – с 26 июня по 1 июля – запланированы дискуссии и выступления российских и иностранных архитекторов, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков, девелоперов – всего более 80 спикеров. Эксперты обсудят и представят проекты локального развития – то, что меняет городскую среду в районах.


Создание сада, фестивальной площадки или места для выгула и тренировок собак – пусть и не самые масштабные и громкие инициативы, но именно из них и складывается облик района, а также комфортная жизнь местных жителей. В рамках дискуссионной программы "Город: детали" эксперты поделятся своими идеями по созданию и развитию локальных проектов в районах. 

Деловая программа построена таким образом, что за шесть дней участники успеют обсудить десятки урбанистических кейсов. Каждый день посвящен определенной тематике: идентичность и культура, сервисы и технологии, пространство, устойчивость, соучастие, программа "Мой район".


Одна из сессий называется "Горожанин = турист. Локальный туризм как драйвер идентичности" примут участие Анна Броновицкая, автор путеводителя "Москва: архитектура советского модернизма", сооснователь и директор по развитию izi.travel Егор Яковлев и другие спикеры. Они расскажут, как повысить популярность отдельных районов, чем они могут быть интересны туристам и тем, кто там непосредственно живет.

Эксперты уверены, что у каждого района есть своя неповторимая история. С ней нужно знакомить местных жителей и туристов, например, создавать увлекательные пешие маршруты или аудиогиды. Это как один из инструментов. Районные информационные центры тоже были бы полезны. Это удобно – в одном месте получить всю информацию о районе и решить, какие именно достопримечательности будут интересны к посещению.


В рамках сессии "Пространство и среда" спикеры поговорят о том, как улучшить пространство своего двора и района, что могут сделать для этого сами горожане, а, главное, как учесть интересы всех жителей в развитии среды. Так художник Роман Ермаков и основатель Farm Cultural Park Андреа Бартоли обсудят изменения дворов на примере Москвы и Фавары (Сицилия). Не менее интересная тема – устойчивость района. Одноименный трек деловой программы направлен на то, чтобы эксперты подискутировали сразу по нескольким вопросам: как сделать район сбалансированным самодостаточным – с рабочими местами, современными общественными пространствами, спортивной и велоинфраструктурой.

Финальный день дискуссий будет посвящен нескольким ключевым темам программы "Мой район" и новым направлениям в ее развитии. "Мой район" – комплексная программа Мэра Москвы по совершенствованию городской среды. Ее цель – создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобный двор, современные поликлиники, школы и культурные центры, обустроенные парки и фестивальные площадки в пешей доступности – все это важные составляющие программы.

Прямая трансляция деловой программы будет идти в официальной группе выставки во "ВКонтакте".

Ангелина СОРОКИНА

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