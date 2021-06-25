Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
789 новости
Жара, установившаяся в Центральной части России на этой неделе, продолжится и на следующей.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 28 июня столбики термометров поднимутся до +32°C. При этом будут грозы, которые пришли в Московский регион еще 25 июня, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Во вторник и среду температура немного опустится – будет около +25°C. Однако уже в четверг, 1 июля, ожидается вновь +30°C. При этом каждый день будут идти дожди.
Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы
Лояльное отношение правоохранителей к активистам объяснили