Перепутал Ирак с Ираном: Байден рассказал о несуществующей войне США

Перепутал Ирак с Ираном: Байден рассказал о несуществующей войне США
Джо Байден. Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американский президент вновь поразил своей неосведомленностью

Кажется, что ошибки в речи Джо Байдена уже никого не смущают. Демократ слишком часто путается в словах, подменяет понятия и неправильно произносит фамилии. Но в этот раз оговорка американского президента получилась немного серьезнее предыдущих. 

Байден выступал в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса. И почему-то решил затронуть военный конфликт в Ираке. 

"Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века", 

– обратился глава Белого дома к гражданам Америки. 

Только вот Соединенные Штаты никогда в своей истории не участвовали в войне с Ираном, уточняет "МИР24"

К слову, Джо Байден частенько допускает мелкие ошибки в своей речи. Не так давно 46-го президента США вновь подловили на оговорке. Демократ выступал с очередной речью, посвященной коронавирусу. И почему-то решил, что с января текущего года прошло уже 15 месяцев. 

В итоге пришлось вмешаться представителям Белого дома, которые опубликовали исправленный текст выступления, где зачеркнутое число 15 было заменено цифрой 5. 

Ранее Байден оговорился в речи про Китай, перепутав тысячелетие. По мнению американского лидера, Поднебесная сможет поработить Штаты к 3035 году. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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