Американский президент вновь поразил своей неосведомленностью

Кажется, что ошибки в речи Джо Байдена уже никого не смущают. Демократ слишком часто путается в словах, подменяет понятия и неправильно произносит фамилии. Но в этот раз оговорка американского президента получилась немного серьезнее предыдущих.

Байден выступал в штате Северная Каролина с речью о важности прививок от коронавируса. И почему-то решил затронуть военный конфликт в Ираке.

"Напомню всем: за примерно год в Америке мы потеряли 600 тысяч жизней. Это больше, чем все жизни, которые мы потеряли в Первой мировой войне, Второй мировой войне, Вьетнамской войне, Ираке, Иране... Больше жизней ушло за год, чем за каждую крупнейшую войну 20-го и 21-го века",

– обратился глава Белого дома к гражданам Америки.

Только вот Соединенные Штаты никогда в своей истории не участвовали в войне с Ираном, уточняет "МИР24".

К слову, Джо Байден частенько допускает мелкие ошибки в своей речи. Не так давно 46-го президента США вновь подловили на оговорке. Демократ выступал с очередной речью, посвященной коронавирусу. И почему-то решил, что с января текущего года прошло уже 15 месяцев.

В итоге пришлось вмешаться представителям Белого дома, которые опубликовали исправленный текст выступления, где зачеркнутое число 15 было заменено цифрой 5.

Ранее Байден оговорился в речи про Китай, перепутав тысячелетие. По мнению американского лидера, Поднебесная сможет поработить Штаты к 3035 году.

