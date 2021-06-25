Малым партиям удастся мобилизовать часть абсентеистов - эксперты

Малым партиям удастся мобилизовать часть абсентеистов - эксперты
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Привычная парламентская четверка может быть обновлена

Число россиян, которые хотят поучаствовать в предстоящих выборах, растет. Но при этом рейтинги парламентских партий остаются неизменными. Как правило, те, кто ранее не собирался голосовать, делают свой выбор в пользу малых партий. По мнению экспертов, это может привести к обновлению парламентской четверки. 

Как сообщает Фонд "Общественное мнение", если бы выборы состоялись на этой неделе, 32% голосов получила бы "Единая Россия", 12% – КПРФ. На третьем и четвертом месте оказались бы ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду", набрав по 11% и 8% голосов соответственно. 

Еще 8% избирателей сделали бы свой выбор в пользу других партий, еще 17% по-прежнему не могут определиться со своими политическими симпатиями. 

Интересно, что доля абсентеистов сократилась на 3% – до 11%. Также растет рейтинг непарламентских партий: 2% готовы проголосовать за партию "Новые люди", еще 2% поддерживают "Яблоко".

Так или иначе, большинство в парламенте останется за "Единой Россией". Предстоящие выборы будут интересны с точки зрения борьбы за голоса неопределившихся граждан. 

"Судя по всему, малым партиям удалось начать мобилизацию своего электората. Их потенциал – это те, кто не собирался идти на выборы, кто не видел в политическом спектре своей партии", 

– поделился своим мнением политолог Виталий Гаскин, добавив, что если малые партии успешно мобилизуют своих избирателей, конкуренция будет довольно острой. 

Публицист Ильман Альпулатов считает, что у "Новых людей" шансов попасть в Госдуму больше, нежели у "Яблока". 

Не исключено, что результаты выборов будут неожиданными из-за оттока голосов у ЛДПР. Правозащитник Михаил Трусов объяснил, что отказ Игоря Лебедева от участия в выборах – это серьезный удар по партии, поскольку именно его многие считали естественным приемником действующего лидера партии Владимира Жириновского, который сейчас находится не в лучшей форме. 

Профессор Михаил Полянский добавил, что запрос на обновление парламента достаточно велик, поэтому нужно дождаться результатов съездов всех потенциальных участников выборов. Именно на неопределившихся россиян и абсентеистов будет направлен основной вектор предвыборной гонки, считает эксперт. 

Источник: Независимый общественный наблюдатель
Юлия МИХАЙЛОВА

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