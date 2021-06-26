Легче будет забрать Курилы: японцы пожелали войны в Крыму

Легче будет забрать Курилы: японцы пожелали войны в Крыму
Фото: Rob Powell/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Зарубежные СМИ обсуждают провокацию британцев в Черном море

Скандал вокруг нарушения границы России британским военным кораблем привлек внимание иностранных пользователей. Случившееся бурно обсуждают в Японии.

В "Санкэй симбун" появилась статья об инциденте в Черном море. Читатели из Страны восходящего солнца увидели в провокации Британии шанс забрать у России Курилы.

Так, один из комментаторов материала заявил, что случись в Крыму война из-за конфликта Лондона и Москвы, "Японии будет легче забрать себе северные территории". Другой написал, что Англии достаточно нанести по РФ один мощный удар, и наша страна "рассыплется".

В ходе обсуждения один из читателей издания также предложил японским военным на своих кораблях кружить вокруг Курил, чтобы Россия понервничала.

Напомним, провокацию с нарушением нашей морской границы экипаж эсминца Defender устроил в среду, 23 июня. Военный корабль нарушил морскую границу у берегов Крыма. Российский Су-24М сбросил бомбы в качестве предупреждения. Лондон при этом не считает случившееся нарушением – там российской стороне заявили, что это была мирная прогулка.

На провокацию британцев отреагировал президент Владимир Путин. Он с юмором прокомментировал эту выходку.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость269019
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Если япошки будут продолжать в таком духе , то лишатся ещё пару островов. Уплотнят их
Гость267804
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Ракет хватит и на бритов и на самураев. Но ведь хочется иногда показать что и британия когда-то что-то значила. Вот только они выбрали не то место и не то время. Уже существуют гиперзвуковые охранники России, которые зорко стоят на страже священных рубежей.
Гость 275019
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Они бы и третью мировую поддержали , не то что вторую, что бы обрубок свой расширить. Юэсанцы тоже спят и видят как мы давим друг друга, что бы самим спокойно продолжать колонизировать восток, разжигать там повстанческие восстания, что бы убрать непокорных правителей, и спокойненько качать за копейки ресурс. Паразиты не любят когда им мешают. А вы думали они за благополучие украинцев переживают ?
Гость265172
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Не хотят жить ? Пусть попробуют
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