Зарубежные СМИ обсуждают провокацию британцев в Черном море

Скандал вокруг нарушения границы России британским военным кораблем привлек внимание иностранных пользователей. Случившееся бурно обсуждают в Японии.



В "Санкэй симбун" появилась статья об инциденте в Черном море. Читатели из Страны восходящего солнца увидели в провокации Британии шанс забрать у России Курилы.

Так, один из комментаторов материала заявил, что случись в Крыму война из-за конфликта Лондона и Москвы, "Японии будет легче забрать себе северные территории". Другой написал, что Англии достаточно нанести по РФ один мощный удар, и наша страна "рассыплется".

В ходе обсуждения один из читателей издания также предложил японским военным на своих кораблях кружить вокруг Курил, чтобы Россия понервничала.

Напомним, провокацию с нарушением нашей морской границы экипаж эсминца Defender устроил в среду, 23 июня. Военный корабль нарушил морскую границу у берегов Крыма. Российский Су-24М сбросил бомбы в качестве предупреждения. Лондон при этом не считает случившееся нарушением – там российской стороне заявили, что это была мирная прогулка.

На провокацию британцев отреагировал президент Владимир Путин. Он с юмором прокомментировал эту выходку.