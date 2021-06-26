"Дикари": в Москве устроили отчаянные бои за вентиляторы

"Дикари": в Москве устроили отчаянные бои за вентиляторы
Фото: www.pixabay.com
Люди вырывали коробки друг у друга из рук

Аномальная жара, которая установилась в столичном регионе, серьезно воздействует не только на физическое здоровье людей, но и на их эмоциональное состояние. Москвичам, которые столкнулись с новыми рекордами по зною, приходится нелегко. В поисках спасения местные жители ринулись в магазины за вентиляторами, однако желающих разжиться чудо-техникой оказалось слишком много.

Так, в столичном строительном магазине за вентиляторы разыгралось настоящее сражение. Один из очевидцев происходящего заснял все на видеокамеру.

Измученные зноем москвичи стояли толпой и ждали работника магазина, который принес паллет с вентиляторами. На кадры попал момент, когда обезумевшие из-за природных перипетий люди ринулись рвать упаковочную пленку с тем, чтобы заполучить вожделенную коробку с вентилятором.

Дошло до того, что покупатели вырывали технику друг у друга из рук. Паллет был "распакован" всего за несколько секунд.

Шокирующий видеоролик появился в телеграм-канале MDK. Подписчиков ресурса весьма удивило поведение москвичей. Россиянам напомнили, что обзавестись техникой можно с помощью онлайн-сервисов.

"А кондиционер купить не вариант или, на крайний случай, заказать вентилятор через онлайн-магазин? Ладно там старики есть, но вроде и молодые в очереди были, неужели они про онлайн-магазины не в курсе?", "Не поверил бы, что в Москве будут вентиляторы расхватывать", "Дикари!" – пишут удивленные пользователи Сети.

К слову, недавно москвичей порадовали оптимистичным прогнозом погоды. По словам Гидрометцентра, вскоре жара спадет. Облегчение наступит уже в грядущий вторник.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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