Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Британским военным устроили теплый прием после
скандала с нарушением морской границы России. В Сети появилось видео.
Для экипажа устроили целое представление перед эсминцем. Грузинские артисты исполнили национальные песни и станцевали для британских гостей. Кадры публикует РЕН ТВ.
Провокацию военный корабль устроил 23 июня недалеко от мыса Фиолент. Эсминец нарушил морскую границу нашей страны, после этого бомбардировщик Су-24М сбросил снаряды по его курсу. Британского посла вызвали в МИД РФ. Между тем Лондон отвергает все обвинения российской стороны в нарушении всех норм и заявляет, что это был лишь мирный проход через Черное море.
Случившееся активно обсуждают как зарубежные СМИ, так и их читатели. Так, японцы воодушевились скандалом и увидели в провокации шанс завладеть Курилами.
Политический вес в Европе начинают набирать проамериканские силы
Сочинские отельеры уже объявили о скидках на август