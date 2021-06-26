Эсминец Defender прибыл в Батуми

Британским военным устроили теплый прием после скандала с нарушением морской границы России. В Сети появилось видео.



Для экипажа устроили целое представление перед эсминцем. Грузинские артисты исполнили национальные песни и станцевали для британских гостей. Кадры публикует РЕН ТВ.

Провокацию военный корабль устроил 23 июня недалеко от мыса Фиолент. Эсминец нарушил морскую границу нашей страны, после этого бомбардировщик Су-24М сбросил снаряды по его курсу. Британского посла вызвали в МИД РФ. Между тем Лондон отвергает все обвинения российской стороны в нарушении всех норм и заявляет, что это был лишь мирный проход через Черное море.

Случившееся активно обсуждают как зарубежные СМИ, так и их читатели. Так, японцы воодушевились скандалом и увидели в провокации шанс завладеть Курилами.