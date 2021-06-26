Лайфхак не требует больших усилий

Вот уже несколько дней в Москве и в Подмосковье стоит аномальная жара. При таких погодных условиях хочется находиться в прохладном помещении. Однако иногда температура воздуха в доме не сильно отличается от уличной.

От духоты лучше всего спасает кондиционер. Но далеко не все могут позволить себе такую дорогостоящую покупку. За качественное устройство нужно отдать несколько десятков тысяч рублей.

Еще один вариант – вентилятор. Однако он не слишком эффективен. Дело в том, что в процессе его работы массы теплого воздуха попросту перемещаются по квартире.

На помощь придет полезный лайфхак. Стоит отметить, что к нему могут прибегнуть те, у кого есть вентилятор, передает портал "53 новости".

Как охладить квартиру без кондиционера

Вам понадобятся миска, кубики льда, поваренная соль и вентилятор.

Положите лед в сосуд с широким горлом. Насыпьте в чашу несколько ложек поваренной соли.

После этого расположите миску прямо перед вентилятором. Повторите процедуру несколько раз. Вскоре температура в комнате понизится и станет более комфортной.

Здесь есть важный нюанс – следите за тем, чтобы лед не таял до конца. Ведь когда он превратится в воду, капли жидкости начнут лететь в разные стороны. Их попадание на вентилятор может спровоцировать поломку устройства.

Ранее появилась информация, что жители Москвы устроили отчаянные бои за вентиляторы.