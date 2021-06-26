Браться за работу нужно немедленно

Наверняка огородники хоть раз сталкивались с подобной проблемой – на ягодах клубники начала образовываться гниль. Это указывает на то, что культура стала жертвой грибкового заболевания. Чтобы сохранить оставшийся урожай, важно сразу же организовать "спасательную операцию".

Причины появления грибка

Первая причина – это прохладная дождливая погода.

Также гниль на ягодах может возникнуть из-за застоя воды в почве.

Третья причина связана с тем, что некоторые огородники отказываются мульчировать грядки.

Как спасти клубнику от гнили

1. Как только вы увидели пораженные ягоды, сразу же берите целлофановый пакет и одноразовые перчатки.

Аккуратно сорвите непригодные в пищу плоды и положите их в пакет. Туда же должны отправиться и перчатки. Отойдите подальше от участка, после чего сожгите зараженную грибком клубнику.

2. Следующий шаг – приготовление специального лечебного раствора. Вам понадобится марганцовка (в кристаллах) и вода.

Необходимо получить 1%-ный раствор марганцовки. Для этого нужно растворить один грамм кристаллов в ста миллилитрах воды.

Перелейте полученное средство в пульверизатор, затем опрыскайте им листья и почву.

Далее нужно приготовить вытяжку из горчичного порошка. 100 граммов средства разведите в девяти литрах горячей воды. Оставьте на двое суток, после чего процедите и обработайте растения.

3. Последнее важное действие – провести мульчирование. Возьмите еловые или пихтовые ветви и расположите их на грядках клубники.

Хвойные способствуют уничтожению грибка.

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