Ассанж хочет жениться в тюрьме

Ассанж хочет жениться в тюрьме
Джулиан Ассанж. Фото: New Media Days / Peter Erichsen/dpa/www.globallookpress.com
О планах рассказала пребывающая в статусе невесты с 2016 года Стелла Моррис

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сейчас томится в тюрьме строгого режима в Британии. Он и его невеста Стелла, с которой он обручился несколько лет назад, надеются, что им удастся, наконец, пожениться. Пусть и в тюрьме.

Женщина рассказала, что церемонию уже обсуждали со священниками, они отмечают, что за последние 12 лет такого в тюрьме Белмарш не было. Если же брак все-таки зарегистрируют, праздник пара намерена устроить позже, когда Ассанж выйдет на свободу. Об этом пишет Dpa.

Напомним, Ассанж много лет скрывался в лондонском посольстве Эквадора, дабы избежать экстрадиции. В 2019 году его по запросу американской стороны задержали и отправили в Белмарш. Если Ассанжа выдадут американцам, его срок может составить до 175 лет.

Ранее СМИ сообщили о планах США либо выкрасть его из посольства Эквадора, либо подсыпать яд.

Источник: Dpa ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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