Врач рассказал, как правильно сбросить лишние килограммы

Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему у многих не получается похудеть. По словам специалиста, одна распространенная ошибка не позволяет лишним килограммам уйти.

Иногда люди, желающие сбросить лишний вес, сталкиваются с обратным эффектом. Несмотря на все старания, весы показывают еще более пугающие цифры. Почему это происходит?

Мясников отметил, что стремление быстро похудеть приводит к набору веса. А все потому, что происходит сбой в работе гормональной системы, передает РИА "Новости".

Александр Леонидович поделился советом, как правильно сбрасывать лишние килограммы, при этом не нанося вреда организму.

Врач заявил – чтобы последствия не были неприятными, за три месяца желательно сбросить всего лишь 5% от исходного веса. При таком условии гормональная система не начнет работать против вас.

"Мы как бы обманем ее. Мы будем вес снижать потихонечку, постепенно", – объяснил специалист.

Подобный метод похудения будет держать уровень гормонов в норме. Благодаря этому удастся избежать снижения скорости обмена веществ и повышения аппетита.

Ранее диетолог из Японии Джоди Брейверман рассказала, как похудеть без отказа от еды. Эксперт посоветовала использовать во время трапезы китайские палочки. Ими не получится набрать много пищи, при этом желудок быстрее поймет, что уже полон.