Политик упомянул российского телеведущего в своем интервью и получил ответ

Владимир Зеленский ранее заявил, что не позволит никому ни в своей стране, ни за границей говорить плохо об украинской армии. И припомнил слова Владимира Соловьева. При этом Зеленский признал, что есть ряд вещей, которые вызывают его недовольство.

Телеведущий в ответ выложил видео с отрывком интервью и сопроводил его язвительным комментарием.

"Не даю я Зеленскому покоя (...) Ни одной передачи не пропускает",

– написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Ранее на Украине рассказали, как в Киеве восприняли то, что глава США Джо Байден предпочел встретиться сначала с российским коллегой Владимиром Путиным, а Зеленского отодвинул на потом.