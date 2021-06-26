"Не даю я Зеленскому покоя": Соловьев подколол украинского президента

Политик упомянул российского телеведущего в своем интервью и получил ответ

Владимир Зеленский ранее заявил, что не позволит никому ни в своей стране, ни за границей говорить плохо об украинской армии. И припомнил слова Владимира Соловьева. При этом Зеленский признал, что есть ряд вещей, которые вызывают его недовольство.

Телеведущий в ответ выложил видео с отрывком интервью и сопроводил его язвительным комментарием.

"Не даю я Зеленскому покоя (...) Ни одной передачи не пропускает",

– написал Соловьев в своем телеграм-канале.

Ранее на Украине рассказали, как в Киеве восприняли то, что глава США Джо Байден предпочел встретиться сначала с российским коллегой Владимиром Путиным, а Зеленского отодвинул на потом.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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Соловье разбрасывает соловьиный помет. Сильно воняет. Как всегда.
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