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Владимир Зеленский ранее заявил, что не позволит никому ни в своей стране, ни за границей говорить плохо об украинской армии. И припомнил слова Владимира Соловьева. При этом Зеленский признал, что есть ряд вещей, которые вызывают его недовольство.
Телеведущий в ответ выложил видео с отрывком интервью и сопроводил его язвительным комментарием.
"Не даю я Зеленскому покоя (...) Ни одной передачи не пропускает",
– написал Соловьев в своем телеграм-канале.
Ранее на Украине рассказали, как в Киеве восприняли то, что глава США Джо Байден предпочел встретиться сначала с российским коллегой Владимиром Путиным, а Зеленского отодвинул на потом.
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