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Королевский фотограф Джеймс Колтерест, который был близким другом принцессы Дианы, рассказал, чего она боялась больше всего. Откровения мужчины вошли в документальный фильм, посвященный леди Ди.
Принцесса Уэльская сильно переживала из-за того, что могла потерять двоих сыновей – Гарри и Уильяма. Диана была уверена в том, что ее считают плохой матерью.
"Она прекрасно понимала, что юридически королева в конечном счете будет контролировать мальчиков", – объяснил фотограф.
Леди Ди также осознавала – любой приказ Елизаветы II будет исполнен. Поэтому если бы монаршая особа приказала забрать у невестки своих внуков, то Диана лишилась бы статуса матери.
Принцесса Уэльская чувствовала, что ее постепенно ограждают от сыновей. Колтерест отметил, что "встать между львицей и детенышами было очень опасным шагом", передает Geo News.
Напомним, в 1996 году принцесса Диана развелась с Чарльзом, старшим сыном королевы Великобритании. Причина крылась в изменах принца Уэльского. Выяснилось, что он тайно состоял в отношениях с Камиллой Паркер Боулз.
За некоторое время до смерти Диана передала кассету со своими откровениями Колтересту. Впоследствии материалы попали в руки биографа Эндрю Мортона, который написал книгу "Диана: ее правдивая история".
В 1997 году принцесса Уэльская разбилась в автокатастрофе. Трагедия произошла в туннеле перед парижским мостом Альма на набережной Сены.
Ранее журналисты узнали о последних словах принцессы Дианы после страшной аварии. К слову, она скончалась через пару часов после инцидента.
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