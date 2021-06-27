Отдохнуть в Краснодарском крае слетелись со всей России

Ситуация с мировой эпидемией коронавирусной инфекции внесла серьезные корректировки в жизнь россиян. Отпуск на популярных заграничных курортах для большинства стал недоступным, и люди ринулись в отечественные здравницы. Сейчас в Анапе яблоку негде упасть.



Мощный наплыв желающих погреться на морском берегу приводит к серьезным коллапсам на курортах. Огромное число гостей и местных жителей, собравшихся на Центральном пляже Анапы, превратило это место в шумный участок земли, полностью покрытый телами отдыхающих. Дошло до того, что пройти к морю стало затруднительно. Через загорающих буквально приходится переступать, чтобы добраться до воды.

При этом принять горизонтальное положение удалось далеко не всем. Разложить свои полотенца и установить зонтики смогли только счастливчики, которые прибыли на пляж в первых рядах. Остальным приходится довольствоваться принятием солнечных ванн в вертикальном положении.

Шокирующими кадрами с самого популярного пляжа Анапы поделились авторы телеграм-канала "Пул № 3". Таким образом, Краснодарский край оказался достойным конкурентом Крымского полуострова, который также переполнен отдыхающими россиянами.

К слову, недавно стало известно о массовой атаке морских блох на туристов. Вредители подпортили отдых людям, решившим провести время на Азовском море.