Это время подходит для некоторых культур

Июнь подходит к концу, обычно в это время дачники уже готовятся собирать урожай – посадка овощей и ягод завершена. Однако есть ряд культур, которые не поздно высадить и в июле.



Опытные огородники говорят, что хороший выбор – это овощи, у которых короткий период вегетации. Стоит обратить внимание на раннеспелые сорта.

Клубника

В июле сажать эту ароматную ягоду можно. Урожая, правда, в этом году уже не будет, зато за оставшиеся теплые дни растения окрепнут и в следующем сезоне порадуют дачников. Сажать можно и обычные сорта, и ремонтантные.

Не стоит забывать, что последние нуждаются в большем внимании и уходе. Если вы посадите ремонтантный сорт, цветоносы нужно будет вовремя убрать – клубника попытается дать плоды уже в этом году. Однако не нужно поддаваться соблазну – лучше дать ей окрепнуть, чтобы выдержать зиму.

Бобовые

В июле можно сажать горошек, стручковую фасоль. Если посадить раннеспелые, уже через месяц порадуетесь урожаю. Перепадов температур бобовые, как правило, не боятся.

О том, что нужно успеть сделать в огороде до конца июня, читайте в нашем материале.