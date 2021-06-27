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Июнь подходит к концу, обычно в это время дачники уже
готовятся собирать урожай – посадка овощей и ягод завершена. Однако есть ряд
культур, которые не поздно высадить и в июле.
Опытные огородники говорят, что хороший выбор – это овощи, у которых короткий период вегетации. Стоит обратить внимание на раннеспелые сорта.
В июле сажать эту ароматную ягоду можно. Урожая, правда, в этом году уже не будет, зато за оставшиеся теплые дни растения окрепнут и в следующем сезоне порадуют дачников. Сажать можно и обычные сорта, и ремонтантные.
Не стоит забывать, что последние нуждаются в большем внимании и уходе. Если вы посадите ремонтантный сорт, цветоносы нужно будет вовремя убрать – клубника попытается дать плоды уже в этом году. Однако не нужно поддаваться соблазну – лучше дать ей окрепнуть, чтобы выдержать зиму.
В июле можно сажать горошек, стручковую фасоль. Если посадить раннеспелые, уже через месяц порадуетесь урожаю. Перепадов температур бобовые, как правило, не боятся.
О том, что нужно успеть сделать в огороде до конца июня, читайте в нашем материале.
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