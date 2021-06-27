Стало известно о срочных звонках Шойгу и Мишустина Путину в день провокации британцев в Черном море

Стало известно о срочных звонках Шойгу и Мишустина Путину в день провокации британцев в Черном море
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
О просьбах к президенту сообщают СМИ

В программе "Москва. Кремль. Путин" показали кадры, на которых глава РФ Владимир Путин разговаривает по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу. Последний сообщил, что у него есть "очень срочный доклад" прямо перед совещанием с правительством.

Об экстренном разговоре попросил и российский премьер Михаил Мишустин, пишет сайт "Вести.ру".

Обоим Путин пообещал перезвонить. Детали переговоров президента пока не раскрываются. Однако журналист Павел Зарубин обратил внимание, что это произошло приблизительно во время британской провокации в Черном море.

23 июня эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у берегов Крыма. Пилот Су-24М был вынужден в качестве предупреждения сбросить бомбы по курсу его следования. Эсминец выдворили с территории нашей страны, а британскому послу вручили ноту протеста.

Лондон отрицает факт нарушения границы и называет провокацию "мирным проходом".

После инцидент у мыса Фиолент эсминец прибыл в Грузию. Там британских военных встретили песнями и плясками.

Источник: Вести.ру ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость267235
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советский инженер
Боевому кораблю не место в чужих территориальных водах. Понял ты, как бы человек?
Это не чужие, а украинские, как зафиксировано в международных документах, как бы инженер. Не отставай от жизни.
Гость267235
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Гость Инна
Читаю "гостей" и думаю:сколько безголовой молодёжи развелось и в России, и Беларуси.Значит,официальные сообщения о том или другом важном событии -враньё,а то,что читается в телеграм-каналах-"сущая правда"?Все факты в этих каналах вывернуты наизнанку,потому что в них" сообщают"такие же же безголовые ,как и читающие...
Безмозглые верят официальной пропаганде. Цель пропаганды - оболванивание людей. Цель альтернативных источников - показать то, что есть на самом деле. Оболваненных много. Продвинутой молодежи тоже много. Ей нужна правда, а не сказки кремлевских мудрецов.
Гость267482
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Гость265067
ты исхитрился даже журналиста CNN находящегося на борту того эсминца опровергнуть. Так кто здесь придурок?
Смотри видео МО РФ. Они сами его выложили. Под крыльями нет ни бомб, ни ракет. Шли стрельбы, экипаж предупредили. Корреспонденты большие "ученые" в военном деле. Увидел самолеты, все, кранты, бомбят, убивают, караул, спасите.
советский инженер
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Гость267482
Это боевой корабль ПВО. Он всегда наготове, как бы инженер.
Боевому кораблю не место в чужих территориальных водах. Понял ты, как бы человек?
Гость267482
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советский инженер
Ну да, "мирный проход" с приведённым в боевую готовность вооружением.
Это боевой корабль ПВО. Он всегда наготове, как бы инженер.
Гость265558
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их гнать при входе пару бомбочек и сторожевые кораблики и будет порядок и подлодки есть одну утопить и потом ни одна мрась не заплывет к нашим границам
Гость Инна
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Читаю "гостей" и думаю:сколько безголовой молодёжи развелось и в России, и Беларуси.Значит,официальные сообщения о том или другом важном событии -враньё,а то,что читается в телеграм-каналах-"сущая правда"?Все факты в этих каналах вывернуты наизнанку,потому что в них" сообщают"такие же же безголовые ,как и читающие...
Гость265067
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Гость265067
ты исхитрился даже журналиста CNN находящегося на борту того эсминца опровергнуть. Так кто здесь придурок?
ВВС. Но то мелочи
Гость265067
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ГостьВ
Вчера было видео от мин. обороны. По какому курсу? На видео все вранье видно. Навстречу вылетели Сушки без боекомплектов. Что ли Шойгу в президенты метит? Устроили бурю а стакане. Никто эсминец не выдворял, как шел своим курсом так и шел. Шоу для придурков.
ты исхитрился даже журналиста CNN находящегося на борту того эсминца опровергнуть. Так кто здесь придурок?
Гость267538
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А что самим решить залить <цензура>.ном от клотика до юта, не с руки* Нестандартное решения в тупым головам не приходят.
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