О просьбах к президенту сообщают СМИ

В программе "Москва. Кремль. Путин" показали кадры, на которых глава РФ Владимир Путин разговаривает по телефону с министром обороны Сергеем Шойгу. Последний сообщил, что у него есть "очень срочный доклад" прямо перед совещанием с правительством.



Об экстренном разговоре попросил и российский премьер Михаил Мишустин, пишет сайт "Вести.ру".

Обоим Путин пообещал перезвонить. Детали переговоров президента пока не раскрываются. Однако журналист Павел Зарубин обратил внимание, что это произошло приблизительно во время британской провокации в Черном море.

23 июня эсминец Defender нарушил морскую границу РФ у берегов Крыма. Пилот Су-24М был вынужден в качестве предупреждения сбросить бомбы по курсу его следования. Эсминец выдворили с территории нашей страны, а британскому послу вручили ноту протеста.

Лондон отрицает факт нарушения границы и называет провокацию "мирным проходом".

После инцидент у мыса Фиолент эсминец прибыл в Грузию. Там британских военных встретили песнями и плясками.