Путин пошутил над российским министром - видео

Путин пошутил над российским министром - видео
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Чиновник с улыбкой воспринял веселый комментарий главы государства

Глава России славится своим изысканным чувством юмора и не упускает возможности разрядить обстановку веселой шуткой. Так, на одном из последних совещаний с членами правительства лидер россиян подколол министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В эфире программы "Москва. Путин. Кремль" показали кадры, как Путин пошутил над Максутом Шадаевым на совещании. Министр докладывал президенту о проделанной работе, после чего глава ведомства пропал с экрана лидера россиян, видимо, операторы случайно отключили камеру. На что Путин иронично отметил: 

"Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня… Расслабился…".

Правда, тут же картинка вернулась, и глава РФ смог вновь наблюдать за министром. "А нет, тут как тут, спасибо…", – подчеркнул после Путин.

Из этой же передачи стало известно, что в день провокации британским эсминцем в Черном море министр обороны Сергей Шойгу и премьер страны Михаил Мишустин запросили срочные звонки. Правда, о чем именно собирались говорить чиновники с президентом, не уточняется. 

Источник: "Россия 1"
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Как Россия и США решат вопрос "Северного потока - 2"

Украина не получит компенсацию, несмотря на все свои усилия

На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным

Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей