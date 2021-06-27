Чиновник с улыбкой воспринял веселый комментарий главы государства

Глава России славится своим изысканным чувством юмора и не упускает возможности разрядить обстановку веселой шуткой. Так, на одном из последних совещаний с членами правительства лидер россиян подколол министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В эфире программы "Москва. Путин. Кремль" показали кадры, как Путин пошутил над Максутом Шадаевым на совещании. Министр докладывал президенту о проделанной работе, после чего глава ведомства пропал с экрана лидера россиян, видимо, операторы случайно отключили камеру. На что Путин иронично отметил:

"Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня… Расслабился…".

Правда, тут же картинка вернулась, и глава РФ смог вновь наблюдать за министром. "А нет, тут как тут, спасибо…", – подчеркнул после Путин.

Из этой же передачи стало известно, что в день провокации британским эсминцем в Черном море министр обороны Сергей Шойгу и премьер страны Михаил Мишустин запросили срочные звонки. Правда, о чем именно собирались говорить чиновники с президентом, не уточняется.