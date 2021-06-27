Самое важное правило в этот период – ничего не предпринимать

Виноград – с одной стороны, неприхотливая культура, но с другой, неправильное обращение с ним может привести к плохому урожаю. Садоводы, которые все же рискуют посадить на своем участке это растение, должны помнить, что самое важное время – когда виноградник цветет.

Что нельзя делать с виноградом в период цветения

Трогать соцветия, да и вообще куст, категорически не стоит. Эта культура не любит подобных манипуляций, что может испортить весь урожай. Подвязывать лозу или менять ее местоположение нельзя – соцветие потеряет некоторое количество цветов, а значит, и ягод. Некоторые виды винограда изначально склонны к осыпанию завязей.

В это время не стоит заниматься работами между грядок – ни рыхлить землю, ни убирать сорняки. Поднявшаяся пыль негативно может повлиять на соцветия. Также стоит держать животных подальше от грядок.

Впрочем, некоторые садоводы наоборот провоцируют осыпание завязей. Ягод будет меньше, но они будут крупнее.

Также не стоит поливать виноград, когда он цветет, и не нужно проводить работы по борьбе с вредителями и болезнями. Однако если растение заболело или появился вредитель, то действовать нужно быстро, но аккуратно, чтобы не повредить лозу.

Если виноград растет в теплице, то перед цветением стоит убрать листья, которые перекрывают соцветиям свет. А вот в открытом грунте такая процедура может лишь навредить.