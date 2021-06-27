Активистов проекта "Россия – страна возможностей" наградят турами в разные уголки страны

Активистов проекта "Россия – страна возможностей" наградят турами в разные уголки страны
Фото: www.pixabay.com
Ребята лично смогут посетить самые красивые места России

27 июня стартовал онлайн-тур "Это Россия". Мероприятие посвящено общенациональному Дню Молодежи. Данный проект был подготовлен организаторами конкурсов "Мастера гостеприимства" и "ТопБЛОГ". Оба проекта реализуются на базе платформы "Россия – страна возможностей".

Благодаря этому событию активисты президентской платформы получили возможность осмотреть самые примечательные уголки нашего государства в онлайн-режиме. В торжественной церемонии открытия поучаствовал гендиректор ресурса Алексей Комиссаров. Он напомнил о необъятных просторах нашего государства и красотах России, которыми можно любоваться бесконечно.

Онлайн мероприятие проводилось при участии опытных тревел-блогеров. Захватывающее путешествие по российским регионам никого не оставило равнодушными. Однако, несмотря на все прелести онлайн-туров, ничто не может заменить путешествия вживую. Вскоре у участников проектов президентской платформы появится замечательная возможность отправиться в поездку в один из российских субъектов.

Комиссаров рассказал, что при поддержке Ростуризма и Росмолодежи были подготовлены специальные туры для активистов. Счастливчиков ждут недельные поездки, туры выходного дня, а также авторские путешествия, разработанные опытными экспертами.

При этом, помимо развлекательных целей, все путешествия будут наполнены богатой культурно-познавательной программой. В разработке туров поучаствовали эксперты Общества "Знание".

В онлайн мероприятии принял участие глава Калининградской области Антон Алиханов. Губернатор подробно рассказал о красотах возглавляемого им региона и посоветовал, какие места можно посетить летом.

Помимо прямого включения из Калининграда, в программу вошли трансляции из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Владивостока, Ростова-на-Дону, Камчатского края, Крымского полуострова, озера Байкал и других примечательных уголков нашей огромной страны.

Ольга ФЕДОРОВА

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