Россиян ждут новые пособия и изменения тарифов ЖКХ

С 1 июля в силу вступят нововведения.



Новые пособия на детей

Выплаты смогут получить беременные россиянки в трудной ситуации. Для этого нужно встать на учет в первый триместр беременности. На пособия могут рассчитывать и родители, которые воспитывают детей в одиночку. Деньги выделят на детей от 8 до 16 лет при условии, что второй родитель погиб, его нет в свидетельстве о рождении ребенка либо его туда вписали со слов матери.

Также деньги могут получить и сироты, если они не находятся на полном обеспечении государства.

Льготная ипотека по новым условиям

С 1 июля ипотека под 6% будет доступна семьям с детьми, родившимися с начала 18-го года. Кроме того, по этой программе можно снизить ставку кредита, который взят ранее.

Льготная ипотека на новостройки продлена на год. Однако давать ее будут уже под 7% и только до трех миллионов.

Информация о льготах и выплатах

На какую поддержку государства вы можете рассчитывать, теперь будет легче узнать. Для этого можно воспользоваться ЕГИССО, а также зайти на Госуслуги или позвонить в Единый контакт-центр, сейчас его тестируют.

Поддержка переболевших ковидом

Тем, кто перенес коронавирус, с 1 июля дадут возможность пройти по полису углубленную диспансеризацию. Программа рассчитана до конца 2023 года. Приоритет у тех, кто болел тяжело или в средней форме.

Пенсии

С 1 июля пенсии будут выплачивать по-новому. Вместе с другими соцпособиями их россияне смогут получить только на карту "Мир". Подробнее - в нашем материале.

Тарифы ЖКХ

С начала июля вырастут цены на жилищно-коммунальные услуги. Ранее сообщалось, что рост может составить 4%, однако в ФАС заявили, что это будет около 3,3%. Об этом пишет РГ.

Новые правила по кредитам

Россиянам, уже набравшим кредитов, будет сложнее получить новый. Банки считают, что у клиента высокая долговая нагрузка, если на погашение долгов уходит половина дохода (тех денег, что остаются после уплаты налогов, расходов на квартиру или дом, выплаты алиментов).

Цены на сигареты изменятся

С июля в России нельзя будет купить сигареты дешевле 107,78 рубля. Прогнозируется, что цены на сигареты в 2021 году составят в среднем от 120 до 140 рублей.