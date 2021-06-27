Москалькова и Шахназаров оценили санкции ЕС против Михаила Гуцериева

Москалькова и Шахназаров оценили санкции ЕС против Михаила Гуцериева
Фото: www.globalllokpress.com

Основанием для санкций Европейского Союза в отношении бизнесмена Михаила Гуцериева могла стать благотворительная деятельность. Такую точку зрения высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, один из последних витков связан с санкциями в отношении российских граждан, работающих на территории Союзного государства России и Белоруссии.

"Это, конечно, затрагивает интересы простого человека, и абсолютно непонятно, что является мотивом и основанием для того, чтобы наказывать людей за благотворительность наших граждан",

– сообщила Москалькова, слова которой приводит РБК, перед пятым заседанием Евразийского альянса омбудсменов.

Аналогичной точки зрения придерживается кинорежиссер Карен Шахназаров: "С недоумением и грустью воспринял новость о включении в санкционный список ЕС по Беларуси бизнесмена, мецената, поэта Михаила Гуцериева. С недоумением, потому что хорошо знаю его нежелание ввязываться в любые политические игры и искреннее стремление влиять на мир исключительно своей предпринимательской и благотворительной деятельностью и своей поэзией, замечательными стихами. А с грустью – от очевидной несправедливости и от ощущения, что эти санкции неизбежно повлияют на объем той помощи, которую Михаил Сафарбекович оказывает людям как в Беларуси, так и в России".

"Санкции в отношении Михаила Гуцериева выглядят как очередная попытка возвести искусственную преграду между народами Белоруссии и России, – пишет газета "Версия".

"Очевидно, что сворачивание гуманитарного сотрудничества между двумя братскими странами может заложить прочный фундамент под придуманный на Западе миф о "российской агрессии".

Формальной причиной для санкций против Гуцериева может стать что угодно, считает обозреватель портала – например, личное знакомство бизнесмена с президентом Александром Лукашенко, который также недавно попал под европейские санкции, как и члены его семьи. Напомним, что глава Белоруссии действительно познакомился с Гуцериевым после его участия в реализации ряда благотворительных проектов на территории республики.

"Спасибо за храм. Это уникальный случай, когда мусульманин строит православный храм для людей", – сказал он в июле 2019 года. Александр Лукашенко также выразил Михаилу Гуцериеву благодарность за поддержку спорта и новую школу.

Ангелина СОРОКИНА

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