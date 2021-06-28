На Украине пригрозили россиянам новыми земельными проблемами

На Украине пригрозили россиянам новыми земельными проблемами
Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве уровняли граждан РФ и террористов

С 1 июля 2021 года на Украине вступает в силу земельный закон, который позволит отбирать у россиян участки, которые были куплены в стране незаконно. В данном случае, главным нарушением законодательства станет то, что покупатель обладает гражданством "страны-агрессора". 

Как рассказал первый замминистр по аграрной политике и продовольствию Украины Тарас Высоцкий, в законодательстве есть ограничения на покупку земель в стране представителями террористических организаций, а также со стороны агрессора. Таким образом, под ограничения попадают жители ДНР, ЛНР и России.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев – мы будем это отслеживать", – отметил он.

Замминистра указал, что СБУ привлекут к контролю за проведенными сделками по покупке земель, передает "Свободная пресса". К примеру, если россиянин решит приобрести участок в обход существующих в стране правил, оформив все через гражданина Украины, то в таком случае землю могут конфисковать. Источники финансирования, с помощью которых будут заключать сделки, собираются тщательно отслеживать. 

"Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", – пояснил Высоцкий.

В начале июля на Украине стартует массовая распродажа земли. Всего на торги выставят 33 млн га частных владений – предполагается, что цена начнется с 2,5 тыс. долларов за га. Под запретом на перепродажу пока около 5 млн га, которые находятся в статусе государтсвенных. 

Источник: телеканал "Дом" ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Серж
Пожаловаться Ответить
думали что дно, так очередное дно пробили кастрюльки)
1
новости партнеров

Стало известно о срочных звонках Шойгу и Мишустина Путину в день провокации британцев в Черном море

О просьбах к президенту сообщают СМИ

На Украине пообещали ЕС проблемы из-за предложения Меркель о саммите с Путиным

Европа приведет себя к краху попыткой улучшить отношения с Россией, считают в Киеве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей