В Киеве уровняли граждан РФ и террористов

С 1 июля 2021 года на Украине вступает в силу земельный закон, который позволит отбирать у россиян участки, которые были куплены в стране незаконно. В данном случае, главным нарушением законодательства станет то, что покупатель обладает гражданством "страны-агрессора".

Как рассказал первый замминистр по аграрной политике и продовольствию Украины Тарас Высоцкий, в законодательстве есть ограничения на покупку земель в стране представителями террористических организаций, а также со стороны агрессора. Таким образом, под ограничения попадают жители ДНР, ЛНР и России.

"Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев – мы будем это отслеживать", – отметил он.

Замминистра указал, что СБУ привлекут к контролю за проведенными сделками по покупке земель, передает "Свободная пресса". К примеру, если россиянин решит приобрести участок в обход существующих в стране правил, оформив все через гражданина Украины, то в таком случае землю могут конфисковать. Источники финансирования, с помощью которых будут заключать сделки, собираются тщательно отслеживать.

"Это надо будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", – пояснил Высоцкий.

В начале июля на Украине стартует массовая распродажа земли. Всего на торги выставят 33 млн га частных владений – предполагается, что цена начнется с 2,5 тыс. долларов за га. Под запретом на перепродажу пока около 5 млн га, которые находятся в статусе государтсвенных.