От некоторых работ в этот период лучше воздержаться, чтобы не навредить огороду

Летний сезон в разгаре, а значит большинство россиян трудятся на грядках для того, чтобы побаловать себя натуральными овощами и фруктами, а также сделать закрутки на зиму. Стоит иметь в виду, что при работе в саду нужно обращать внимание на влияние Луны.



Благоприятные дни для посадок овощей

В начале последней недели июня можно смело заниматься посадкой редиса, редьки, капусты, спаржи, морковки, свеклы, репы, картошки, сельдерея. Благоприятными для данных культур днями являются 28 и 29 июня, а также 2 июля. Высаженные в эти дни растения дадут отличный урожай, не будут болеть и порадуют дачника замечательными всходами.

Благоприятные дни для посадки цветов

28 июня можно сажать любые цветы, которые вам бы хотелось видеть в своем саду. Этот день благоволит всем декоративным растениям. Также цветы можно высаживать 30 июня, 2 и 3 июля.

Лунный календарь по дням с 28 июня по 4 июля

28-30 июня

Отличный период для пересадки и пикировки рассады. Можно приступить к выкопке луковичных культур и их просушке. В эти дни главное – не переборщить с поливом.

1-2 июля

День отлично подходит для сбора урожая, обрезания деревьев и обработки усиков клубнички. Также можно заняться стрижкой газона. К поливу все еще следует относиться с особым вниманием.

3-4 июля

От особо активных работ с инструментами лучше воздержаться. В этот день прогнозируется повышенная травматичность, так что будьте предельно аккуратными. Неосторожное обращение с инструментом также способно навредить огороду. При этом в эти выходные можно заняться сбором плодов.