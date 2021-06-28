На город надвигается шквальный ветер с градом

В российской столице ожидается 28 июня "суперливень", который принесет Москве больше половины месячной нормы осадков. В вечернее время, по прогнозам синоптиков, дождь будет крайне интенсивным, не исключаются подтопления и шквальный ветер. Такое заявление сделал главный специалист "Фобоса" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, столица окажется в центре активнейшего циклона. Наиболее опасный период – с 15.00 до 21.00, уточняет телеканал "360".

Скорость ветра местами будет достигать 26 метров в секунду. Также ожидается локальный град, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что Петербург установил в июне температурный рекорд, преодолев июньские значения 1905 года.