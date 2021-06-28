Мигрантов на стройках предложено заменить… пенсионерами

На минувшей неделе на совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в жилищном строительстве и инфраструктурном развитии регионов вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (курирующий в правительстве строительную отрасль) выступил с предложением предоставить неработающим строителям-пенсионерам работу в их отрасли. В качестве дополнительного заработка к пенсии.

На стройках не хватает рук

По словам вице-премьера, активно развивающиеся регионы сегодня отчаянно борются за трудовые ресурсы.

"В агломерациях сегодня острый недостаток трудовых ресурсов. При этом надо понимать еще, что мы попали в демографический провал 90-х и начала нулевых. Поэтому нам надо выстроить грамотную политику привлечения специалистов… Это и обучение, это и привлечение, это и мобилизация даже и неработающих пенсионеров", – заявил Хуснуллин.

В подтверждение своих слов он вспомнил случай из собственной карьеры: "Когда мне нужно было решать сложные задачи по проектированию метро, мы со всей территории Советского Cоюза собирали проектировщиков, которые уже в том числе были на пенсии".

Примечательно, что чуть ранее вице-премьер активно выступал за то, чтобы на стройку были направлены рабочие отряды, сформированные из заключенных. Правда, в своем интервью РБК он сообщил, что инициатором предложения об использовании заключенных был директор ФСИН Александр Калашников. "Я считаю, что это имеет право на жизнь. Если заключенные захотят, конечно. Еще не все заключенные захотят",– заявил Хуснуллин в ходе Петербургского международного экономического форума.

Куда девались строители?

По расчетам вице-премьера, к 2024 году на российские стройки нужно привлечь, как минимум 5 миллионов человек. При этом, вице-премьер имел в виду прежде всего мигрантов. Он напомнил о том, что во время пандемии многие из них уехали, в результате чего на стройках не хватает рабочих.

Как сообщает Forbes со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, за год количество мигрантов в России действительно резко сократилось. По словам главы пресс-службы Кремля, их "очень не хватает для реализации амбициозных планов", особенно в строительстве и сельском хозяйстве. "Мы должны строить больше, чем мы строим сейчас. Должны строить больше ощутимо. Но для этого нужны рабочие руки. Их стало меньше из-за пандемии", – считает Песков.

На этом фоне судорожные попытки Марата Хуснуллина заменить мигрантов хоть заключенными, хоть пенсионерами, вполне понятны. Может показаться, что главный куратор строительного комплекса страны надеется таким образом пережить эпидемический период, пока в Россию не вернутся уехавшие мигранты, от которых сегодня зависит не только реализация каких-то перспективных проектов, но и благополучие самого стройкомплекса. И не только его...

"Не только" – по той причине, что строительная отрасль в современной российской экономике все больше становится заменителем нефтегазового экспорта. В условиях неизбежного снижения спроса на углеводороды, строительство оказалось лучшим механизмом реализации идеи – "население – это новая нефть". Возводя жилье, которого в стране катастрофически не хватало практически всегда, стройкомплекс получает доступ к накоплениям граждан, которые невозможно "освоить" ни каким иным способом. Это довольно значительные объемы средств, на которые можно существовать на протяжении длительного времени. Более того, строительство жилья позволяет привлекать от населения не только накопления, но и еще не заработанные им деньги, взятые в виде ипотечных кредитов.

Однако, в конечном счете, вся эта идиллия оказалась отчасти нарушена коронакризисом, в результате которого застройщики лишились значительной части дешевой рабочей силы.

Почему мигранты не вернутся?

Многие девелоперы все еще ждут того дня, когда мигранты наконец-то вернутся в Россию, и начнут за копейки приносить прибыль строительным магнатам. Однако, велика вероятность, что этим надеждам сбыться не суждено. Эпидемия COVID-19 привела к слому прежних, существовавших десятилетиями экономических схем. Вернувшись по домам, большинство мигрантов выяснило, что перед ними открылись возможности работы на более привлекательных условиях и за существенно большие деньги. Огромный спрос на них предъявляют сегодня страны Ближнего Востока и отчасти Европы. Каким будет выбор таджика или киргиза, между работой за 30-60 тыс. рублей на московской стройке на нелегальном основании, и трудом в ОАЭ за 2000 тыс. долларов с соблюдением всех прав и предоставлением жилья, догадаться не сложно.

"Скрытые резервы"

Судя по метаниям Хуснуллина, в правительстве описанный вше расклад прекрасно понимают. Поскольку "добыча новой нефти" при помощи тотальной застройки всего и вся возможна только при наличии дешевой рабочей силы, мигрантам, работавшим за те самые 30-60 тыс. рублей, требуется срочная замена. Именно по этому, в ход идут схемы с использованием труда заключенных и пенсионеров.

Получится ли у стройкомплекса реализовать эту замену? Судя по всему, нет.

Речь идет о 5 миллионах недостающих работников, при том, что даже при полной мобилизации ФСИН, работоспособных зэков удастся наскрести на несколько порядков меньше.

С пенсионерами ситуация обстоит несколько лучше, хотя бы потому, что их значительно больше. Однако большинство из них уже не готово к работе на условиях, схожих с мигрантскими. В этой области требуются либо специалисты, владеющие самыми современными навыками строительных профессий (проектировщики, сварщики, операторы техники, прорабы, и т.п.), или грубая низко квалифицированная рабочая сила. В первом случае, большинству пенсионеров не хватает современных знаний и навыков, во втором – сил и здоровья. Из чего можно сделать вывод, что замену мигрантам в обозримой перспективе стройкомплексу найти вряд ли удастся. Такая же "опция", как платить людям (всем, а не избранным) за работу нормальные деньги там, похоже, до сих пор не рассматривается.