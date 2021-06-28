Собянин представил проекты благоустройства четырех районов ЗАО

Собянин представил проекты благоустройства четырех районов ЗАО
Фото: www.mos.ru
Программы "Мой район" нацелены на создание для москвичей уютного и комфортного пространства рядом с домом

Создание качественного общественного пространства и благоприятной городской среды – один из важнейших приоритетов Москвы. Внедрение современных городских решений идет не только в историческом и деловом центре столицы, но и в спальных районах. В результате все москвичи получают одинаково комфортные условия для жизни – с парками в шаговой доступности, велодорожками, освещенными переулками, зелеными дворами.

О работах по благоустройству в Западном округе столицы рассказал  мэр Сергей Собянин. В своем блоге он опубликовал изображения, как скоро будут выглядеть обновленные территории.

Два масштабных проекта реализуется в Солнцево. Будет благоустроен Солнцевский проспект. Этой улицей ежедневно пользуются тысячи человек, добираясь до станции метро "Солнцево" и Боровского шоссе. После того, как на проспекте установят дополнительные энергосберегающие фонари, в темное время суток там станет гораздо комфортнее.

Для любителей пеших прогулок поставят скамейки, организуют 12 зон отдыха, высадят кустарники и цветы, обновят детскую площадку.

Второй объект для благоустройства – территория возле Солнцевского отдела ЗАГСа. Само здание вполне современное, а вот территория возле него не очень уютная. После реконструкции там станет очень красиво: будет много цветов, появятся зоны для фотосессий с беседкой, коваными качелями, скульптурами, фонтан со светодинамической под­светкой.

В Ново-Переделкино обновят территорию вокруг пруда у улицы Федосьино. Над водой возведут пирс со скамьями для отдыха и перголой для защиты от солнца. Дорожки для прогулок расширят, вокруг разобьют дополнительные клумбы, посадят разнообразные деревья – березу, клен, иву, иргу, рябину, черемуху.

На детской площадке у пруда заменят покрытие и игровые модули, установят любимые детишками качели -"гнезда", горки с веревочными лестницами.

В Тропарево-Никулине будет благоустроен Парк летчиков-испытателей. По решению жителей района, голосовавших на портале "Активный гражданин", там установят солнечные часы в виде модели взлетающего военного самолета Су-15 и скульптуру "Стрижи".

Кроме того, здесь отремонтируют дорожки, лестницы и газоны. Обновят детские площадки, установят качели. Высадят дополнительные деревья, кустарники, цветы. Организуют место для выгула собак.  

Ранее Сергей Собянин рассказал, какие проекты в рамках программы "Мой район" реализуются на севере Москвы.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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