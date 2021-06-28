Забота об овоще будет вознаграждена сполна

В большинстве российских регионов томаты начинают созревать примерно к середине летнего сезона. Некоторые не особо опытные дачники считают, что теперь о растении можно не заботиться – знай только, собирай урожай. Однако это абсолютно неправильный подход. Если поддержать помидорки в июле, они будут плодоносить до самой осени.

В первую очередь, нужно обратить внимание на формирование томатов. Все новые пасынки нужно убрать. Никому не нужно, чтобы растение впустую тратило на них силы. Также следует оборвать пожелтевшие и слишком крупные листочки.

Последняя подкормка томатов приходится как раз на первую половину июля. Это очень важный этап в формировании будущего урожая. Идеальным вариантом будет смесь из органики и полезных микроэлементов. На ведро воды нужно взять литр коровьего навоза, по 10 г мочевины и извести и по 20 г суперфосфата и сернистого калия.

Разумеется, томаты нуждаются в регулярном поливе. При этом он должен быть умеренным, так как избыток влаги способен навредить растению. Не нужно лить слишком много воды на зелень и будущие помидорки. Поливать томаты следует один-два раза в семь дней.

В середине лета количество грозящих будущему урожаю вредителей только увеличивается. В борьбе с насекомыми и другими пакостниками лучше использовать натуральные средства. Отлично подойдет опрыскивание растения молочной сывороткой (на 1 л добавить 3 л воды).

Также нужно следить за производительностью кустика и вовремя собирать томаты. Если помидоры надолго задержатся на растении, ему придется тратить лишние силы на их поддержание. Такое положение дел ударит по подрастающему поколению помидорок.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как правильно подвязывать томаты.