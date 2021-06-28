Отдыхающие в Крыму смогут получить бонус за прививку

Отдыхающие в Крыму смогут получить бонус за прививку
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
На полуострове думают, как привлечь больше туристов, не усугубляя эпидобстановку

Власти Крыма разрабатывают новую систему льгот и скидок для отдыхающих, цель которой – мотивировать граждан активнее прививаться от коронавируса.

В частности, планируется ввести скидку в размере 50% на проживание в отеле или пансионате для людей, которые сделают вакцину от COVID-19 этим летом на полуострове, пишет РИА ФАН со ссылкой на неназванный источник.

Ожидается, что новая бонусная антикоронавирусная система будет запущена уже этим летом, однако скидку можно будет получить и на отдых в следующем году.

Ранее власти Севастополя приняли решение о заселении туристов в гостиницы с 28 июня 2021 г. только при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или справки о наличии антител к COVID-19 после перенесенного заболевания.

В соседнем Краснодарском крае правила еще жестче. Там с 1 июля будут требовать ПЦР-тест от приезжих, а с 1 августа могут не пускать непривившихся. Туроператоры сообщили, что новые правила вызвали шквал отказов от путевок в Сочи.

Источник: РИА ФАН
Николай ВИКТОРОВ

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