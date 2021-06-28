Москва призвала регионы выплатить компенсации бизнесу во время COVID-19

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В Кремле признали непростую ситуацию малого и среднего предпринимательства

Власти не принимали никаких решений о выплате денежных компенсаций для малого и среднего бизнеса за простой, вызванный пандемией. Такое заявление сделал сегодня, 28 июня, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, власти возложили эту компетенцию на субъекты, так как ситуация с коронавирусом в регионах отличается, уточняет URA.ru.

По словам госслужащего, такой подход наиболее эффективен. Песков признал, что ситуация с коронавирусной инфекцией оказалась непростой для малого и среднего бизнеса, однако власти своевременно "протянули руку помощи", передает РИА "Новости".


 

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ

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