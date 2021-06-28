"Единая Россия" напомнила о выплатах с 1 июля будущим мамам и одиноким родителям

Новые пособия смогут получить почти полтора миллиона человек

С 1 июля на сайте Госуслуг начнется прием заявлений на выплату пособий беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Законодательную возможность получения средств обеспечила думская фракция "Единой России" . Партия последовательно реализует программу по поддержке семей, детства и материнства в России, отметил первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил, что сначала было пособие на детей от 1,5 до 3 лет, на которое могли рассчитывать семьи, где доход был меньше полутора прожиточных минимумов (ПМ) на человека. Затем было решено поднять планку до двух ПМ. Следующим шагом стало предложение президента о материальной помощи родителям, которые в одиночку воспитывают детей или имеет решение суда о получении алиментов, однако находятся в сложной финансовой ситуации. По словам, Исаева, шаги в этом направлении будут делаться и дальше.

Что касается беременных, доход которых не превышает уровня ПМ, то они смогут оформить ежемесячное пособие в размере 50% регионального ПМ на взрослого человека, если встанут на медицинский учет в первые 12 недель беременности. Получать эти деньги они будут вплоть до рождения ребенка, подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

В перечне других социальных инициатив, реализованных при поддержке "Единой России", – оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников, регулярная индексация пособий и др.