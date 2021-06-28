"Единая Россия" напомнила о выплатах с 1 июля будущим мамам и одиноким родителям

"Единая Россия" напомнила о выплатах с 1 июля будущим мамам и одиноким родителям
Фото: er.ru
Новые пособия смогут получить почти полтора миллиона человек

С 1 июля на сайте Госуслуг начнется прием заявлений на выплату пособий беременным женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и одиноким родителям детей от 8 до 17 лет. Законодательную возможность получения средств обеспечила думская фракция "Единой России" . Партия последовательно реализует программу по поддержке семей, детства и материнства в России, отметил первый замруководителя фракции "ЕР" в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил, что сначала было пособие на детей от 1,5 до 3 лет, на которое могли рассчитывать семьи, где доход был меньше полутора прожиточных минимумов (ПМ) на человека. Затем было решено поднять планку до двух ПМ. Следующим шагом стало предложение президента о материальной помощи родителям, которые в одиночку воспитывают детей или имеет решение суда о получении алиментов, однако находятся в сложной финансовой ситуации. По словам, Исаева, шаги в этом направлении будут делаться и дальше.

Что касается беременных, доход которых не превышает уровня ПМ, то они смогут оформить ежемесячное пособие в размере 50% регионального ПМ на взрослого человека, если встанут на медицинский учет в первые 12 недель беременности. Получать эти деньги они будут вплоть до рождения ребенка, подчеркнула замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина. 

В перечне других социальных инициатив, реализованных при поддержке "Единой России", – оплата больничного в размере 100% от зарплаты родителям дошкольников, регулярная индексация пособий и др.

Источник: Сайт партии "Единая Россия" ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость алекс
Пожаловаться Ответить
Нужны работники - а пенсионеров по боку, дома престарелым гражданам не строят совсем, только закрывают по любому поводу, отправляют сдохнуть на помойке с убогой пенсией - нынешняя Россия...
1
новости партнеров
По теме

Минобороны Британии оценило "позор" документами по инциденту в Черном море

Ведомство заявило, что комментарии неуместны

Мигрантов на стройках предложено заменить… пенсионерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей