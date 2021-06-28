Новый метод диагностики вирусной пневмонии начали применять в Москве

Инновационное ПО разработали в столичном технопарке "Модуль"

В Москве начали тестировать инновационную программу, способную распознавать по рентгеновским снимкам патологии легких, в том числе вызванные коронавирусной инфекцией. Система может самостоятельно определить характер поражения, его объем и область. Это может существенно помочь медикам в борьбе с эпидемией.

Новое программное обеспечение не только исключает возможность врачебной ошибки, но и экономит время медиков. Врачу нужно только загрузить снимок в программу и через несколько минут, получив результат, поставить точный диагноз и назначить лечение.

Над разработкой ПО трудились специалисты управляющей компании столичного технопарка "Модуль". Сейчас программу тестируют в Национальном медико-хирургическом центре имени Н.И. Пирогова. Если эффективность метода будет доказана, инновационное ПО начнут использовать и в других медицинских учреждениях Москвы.

При этом компания-разработчик уже работает над расширением функционала своей программы. Планируется, что ПО можно будет применять для обработки данных магнитно-резонансной томографии, компьютерной томографии и маммографии и проч.

Экспериментальное ПО внедряют в рамках программы пилотного тестирования инновационных решений. Оператором программы выступает Агентство инноваций Москвы.

Ранее Москва заняла третье место в мировом рейтинге инноваций по борьбе с пандемией коронавируса, составленном международным аналитическим центром StartupBlink. Российская столица представила более 45 инновационных решений, которые помогли людям и бизнесу справиться с Covid-19 и его последствиями.