Российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию

Российская авиакомпания отказалась летать через Белоруссию
Фото: pixabay.com
Санкции вынудили руководство принять такое решение

Одна из крупнейших российских авиакомпаний теперь не летает через Белоруссию. Речь идет о перевозчике грузов, частной группе "Волга-Днепр".

Руководство компании было вынуждено отказаться от полетов через республику после санкций. Напомним, страны ЕС совместно с Британией и США ввели рестрикции против Белоруссии после задержания журналиста Романа Протасевича. Под санкции, в частности, попала "Белаэронавигация". Лондон запрещает сотрудничать с этим провайдером аэронавигационных услуг, а российская компания не хочет нарушать требования британцев. Об этом пишет РБК.

Журналисты издания связались с представителем авиаперевозчика, тот подтвердил информацию. В свою очередь осведомленный источник сообщил, что компания не нарушает международные правила и беспрекословно соблюдает все требования. Отмечается, что головной офис перевозчика находится в Нидерландах.

Пассажирские самолеты РФ по-прежнему летают через Белоруссию.

Напомним, что наряду с ЕС, Штатами и Британией санкции ввела и Украина, закрывшая для республики свое воздушное пространство. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о встречных мерах.


Источник: РБК ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Иван
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Интересно,а сколько истинно российских компаний имют свои головные офисы за границей,к примеру как Волга-Днепр?
Гость265067
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Гость267036
Надо прикрутить им в России условия функционирования!
Зачем? Не путай патриотизм с дебилизмом. Контора частная. Основной акционер частник и иностранец. Создание препятствий бизнесу на своей территории самое идиотское решение.
Гость264828
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Эту компанию нельзя назвать российской.Это международная компания совместно с британцами. Использовалась часто для транспортировки грузов НАТО. Зародилось в начале 90-<цензура>, Поэтому афтору не стоило делать рекламу статьи таким слоганом.
Гость265067
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Гость266293
Каким местом читал? "Одна из крупнейших российских авиакомпаний". Это первый абзац.
ты о компаниях только по заголовкам в СМИ знаешь?
Шаман
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Еще немного санкционной "на-пользы" для Лукашенки.
Гость267575
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Гость266293
Каким местом читал? "Одна из крупнейших российских авиакомпаний". Это первый абзац.
А ты каким? "Отмечается, что головной офис перевозчика находится в Нидерландах"
Гость265168
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Гость267036
Надо прикрутить им в России условия функционирования!
Какой смешной. Кто прикрутит условия долларовым миллионерам, тому быстро открутят башку. Советчик из детского сада.
Гость266293
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Гость265067
так это не Российская компания.
Каким местом читал? "Одна из крупнейших российских авиакомпаний". Это первый абзац.
Гость267036
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Надо прикрутить им в России условия функционирования!
Гость265067
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так это не Российская компания.
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