Санкции вынудили руководство принять такое решение

Одна из крупнейших российских авиакомпаний теперь не летает через Белоруссию. Речь идет о перевозчике грузов, частной группе "Волга-Днепр".

Руководство компании было вынуждено отказаться от полетов через республику после санкций. Напомним, страны ЕС совместно с Британией и США ввели рестрикции против Белоруссии после задержания журналиста Романа Протасевича. Под санкции, в частности, попала "Белаэронавигация". Лондон запрещает сотрудничать с этим провайдером аэронавигационных услуг, а российская компания не хочет нарушать требования британцев. Об этом пишет РБК.

Журналисты издания связались с представителем авиаперевозчика, тот подтвердил информацию. В свою очередь осведомленный источник сообщил, что компания не нарушает международные правила и беспрекословно соблюдает все требования. Отмечается, что головной офис перевозчика находится в Нидерландах.

Пассажирские самолеты РФ по-прежнему летают через Белоруссию.

Напомним, что наряду с ЕС, Штатами и Британией санкции ввела и Украина, закрывшая для республики свое воздушное пространство. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о встречных мерах.



